El Gobierno recula y sale mal parado del conflicto de los cocaleros de los Yungas

Luis Callisaya

Tras conocerse la militancia del dirigente Arnold Alanes en el Movimiento Al Socialismo (MAS), el Gobierno reculó del conflicto por la disputa del mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que tiende a agravarse, ya que dos facciones de la institución cocalera convocaron a una asamblea decisiva para el próximo lunes.

Dos grupos de productores se disputan los predios de Adepcoca: el sector de Arnold Alanes, que tomó violentamente el mercado y recibió respaldo del Gobierno; y la facción de cocaleros que está encabezado por un Comité de Autodefensa que exigen se les devuelva su sede y desconocen a Alanes.

La madrugada del 20 de septiembre, un grupo de seguidores de Alanes tomó los predios del mercado y con apoyo de la Policía expulsaron a la facción opositora al Gobierno. Horas después, Alanes se atribuyó la presidencia de Adepcoca y los policías le entregaron los predios e iniciaron una vigilancia para impedir el paso al otro grupo de cocaleros.

En ese momento, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reconoció a la dirigencia de Alanes asegurando que había ganado unas elecciones “democráticas” en ánfora y que luego recibió un respaldo masivo por aclamación. Pero los mismos cocaleros afines al MAS denunciaron que hubo fraude en esas elecciones y que la misma gente de Alanes protagonizó violencia para ingresar a Adepcoca.

Por su parte, Alanes salió a declarar ante la prensa que tenía el respaldo de la mayoría de los productores de coca, condenaba a grupos violentos y buscaba el diálogo para unir y despolitizar al sector cocalero; también aseguró que no tenía ninguna afinidad política y no provenía de las zonas rojas.

Sin embargo, los cocaleros movilizados afirmaron que todo ese discurso se fue cayendo en los 12 días de conflicto. El presidente de la Regional Chamaca de los Yungas, Marcelo Apaza, explicó que las elecciones en ánfora en los que fue electo Alanes no representa al 100% de los socios de Adepcoca, sino a la facción paralela afín al MAS, y los mismos cocaleros de ese partido denunciaron que hubo irregularidades.

Señaló que Alanes recurrió a la violencia para tomar Adepcoca y las mayorías que dice tener no aparecen, porque en el mercado solo están los policías que lo resguardan. Indicó que cuenta con documentos que demuestran que dicho dirigente fue desconocido por su propia comunidad (Callizaya) y depurado por alentar el paralelismo y la división en la regional Chamaca, ya no es socio.

“Desde ese momento desconocemos a qué comunidad representa. Seguramente debe ser de alguna comunidad, me indicaban de la comunidad Monteverde de la central 20 de Mayo, y eso no está dentro del cordón tradicional”, manifestó Apaza a Página Siete.

Por su parte, el dirigente del Comité de Autodefensa Wilder Vargas refirió que Alanes no tiene principios y no habla con la verdad. En un principio dijo que no tenía militancia política, pero ayer aparecieron imágenes que muestran lo contrario, haciendo alusión a una fotografía en la que el dirigente aparece en una campaña junto al ahora presidente Luis Arce.

“Alegremente habla esas situaciones, pero él ha sido siempre parte del Gobierno, hay pruebas, y es de un sector de la zona roja, no tenemos en Adepcoca su nombre, no es socio”, aseguró Vargas.

Arnold Alanes apoyó en 2020 la campaña del presidente Luis Arce. Además, participó como invitado en el acto de posesión del mandatario. “¡Hasta la victoria, compañeros!”, fue el mensaje que escribió Alanes en su cuenta de Facebook el 17 de septiembre de 2020, un mensaje acompañado por una imagen en la que posa al lado de Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y otros miembros del MAS.

El grupo de Alanes convocó a una asamblea para el lunes, en la que definirán el plan de gestión y recibirá a los representantes de las regionales. El Comité de Autodefensa también llamó a una asamblea para ese mismo día con el fin de mostrar que son mayoría y exigirán que se les devuelva el mercado de la coca. La tensión sigue entre ambos sectores.

Después de estos últimos sucesos, el ministro Eduardo del Castillo cambió su posición inicial y dijo que el Gobierno no respalda a ninguna dirigencia de Adepcoca. Aseguró que la Policía resguarda las calles, no el mercado, para evitar enfrentamientos entre los sectores en conflicto.

Mencionó que en la asamblea convocada por Alanes se definirá la situación de Adepcoca, y a la cual podrán ingresar todas las personas que demuestren una actitud pacífica.

“En esa asamblea, que se va a realizar el día lunes, va a ser una decisión de todos y cada uno de los socios y la democracia de esa asamblea determinará si el señor Alanes continúa en su cargo, es removido, o eligen a una tercera persona. Lo que determine esta asamblea, seremos nosotros respetuosos”, señaló el ministro de Gobierno.