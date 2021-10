El irónico tuit de Neymar tras la caída mundial de Facebook

Neymar se sumó a la decena de jugadores que acudieron a Twitter al no funcionar las otras redes sociales

«¿Solo el fin de semana de Zuck y el mío salieron mal o el de alguien más también?»

Só o final de semana do zuck e o meu que deu ruim ou de mais alguém também? 🤣🤣

Otro de los que ha apostado por el humor ha sido el brasileño Lucas Moura.

«Con la caída de WhatsApp e Instagram pude conversar un poco con mi esposa. Muy buena gente», espetó el futbolista del Tottenham.

Com a queda do WhatsApp e Instagram consegui conversar um pouco com a minha esposa. Muito gente boa ela

— Lucas Moura (@LucasMoura7) October 4, 2021