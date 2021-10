El líder del PP de España, en un acto con Felipe Calderón: «No tenemos que pedir perdón, la hispanidad es el mayor hito de la humanidad»

Por su parte, el exmandatario mexicano se ha mostrado orgulloso de sus raíces indígenas y españolas y de la «lengua de Cervantes».

Fuente: https://actualidad.rt.com Pablo Casado, líder del conservador Partido Popular de España, ha participado este viernes en la quinta jornada de la convención itinerante de su formación acompañado por el expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012). El encuentro se produce en plena polémica tras las disculpas ofrecidas por el papa Francisco por los excesos cometidos por la Iglesia en la Conquista de América y el cruce de declaraciones que provocó entre políticos populares y el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, Casado ha rechazado pedir perdón por la Conquista española, como solicita el actual mandatario mexicano. «Desde España no tenemos que pedir perdón, sino dar las gracias por una historia común que ha sido, en mi opinión, el mayor hito de la humanidad después de Roma: la hispanidad, a ambos lados del Atlántico», ha afirmado. «Gracias a México por el gran orgullo de sentirnos una nación hermana», ha sostenido.





Ante las decenas de personas que asistían al encuentro, denominado ‘Crecimiento contra la desigualdad’, Felipe Calderón ha replicado que él se siente orgulloso de sus raíces: «Yo no soy indígena, no soy español, sino profundamente orgulloso de mis raíces indisolubles, indígenas y españolas, cualesquiera que sean, incluyendo algunas raíces sefardíes», ha asegurado, para enfatizar a continuación: «También me enorgullece mi lengua, la lengua de Cervantes, que es mía también».

El expresidente mexicano ha afirmado que no hay que caer «en la trampa», porque «aquí lo que se busca es provocar y dividir», con la finalidad de «tender una cortina de humo de los gravísimos problemas» que existen en la actualidad.

El papa, Díaz Ayuso y José María Aznar

La polémica comenzó a principios de semana, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también del Partido Popular, criticó la carta escrita por el papa Francisco en la que pedía perdón, como ya habían hecho varios de sus antecesores, por los pecados cometidos por la Iglesia católica durante la Conquista de América.

Sin embargo, el punto álgido de esta controversia llegó ayer, cuando el expresidente español José María Aznar (1996-2004) respaldó a Díaz Ayuso y aseguró que él no pediría perdón, y agregó en tono burlón una referencia a López Obrador: «¿Y quién nos dice que pidamos perdón? ¿Usted cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López es una mezcla de aztecas y mayas… Y Obrador, de Santander», espetó en el tono sarcástico que acostumbra a usar.

Las declaraciones del exmandatario español fueron replicadas por Morena, el partido de López Obrador, al considerar que son una ofensa contra la «historia de México y la dignidad y memoria de sus pueblos originarios».

«No nos sorprende que un instigador bélico niegue el genocidio indígena en nuestro continente y haga apología de la evangelización católica, teniendo en cuenta los abusos ejercidos por miembros de la corona española, contradiciendo con esto al propio papa Francisco», reza un comunicado.

Calderón aboga por unirse «en ideales y valores»

El tono de Felipe Calderón y Pablo Casado no fue tan bronco, aunque ninguno hizo mención al proceso de expolio económico, social y cultural que significó la Conquista española para los pueblos indígenas de México, hace 500 años.

El primero reafirmó que se siente «orgullosamente mexicano, pero también ciudadano del mundo» y abogó porque «más allá de dividirnos y enemistarnos, debemos unirnos en ideales y en valores».

Por su parte, el líder conservador español reivindicó «el lazo histórico de México y España» y habló del «continuo flujo que ha habido de españoles a México y de mexicanos a España durante las últimas décadas».

«También es intensa la historia común de hace cinco siglos, una historia que ha construido un lazo en esa hispanidad que ha asombrado al mundo y que ha traído lo mejor a ambas orillas del Atlántico, donde el mestizaje, el aprendizaje mutuo, la aportación de unos y otros construyeron sociedades mejores y sobre todo ese reto de avanzar», afirmó también Casado.