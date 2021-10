«El ‘Muerto’ me ha hecho»: así identificó Cristofer a su agresor, unas horas antes de morir

Fuente: paginasiete.bo

Carlos Quisbert / Página Siete Digital

“El ‘Muerto’ me ha hecho”, es una de las pocas frases que se le escucha decir a Cristofer Quispe, unas horas antes de morir en el penal de Chonchocoro. Su testimonio fue grabado la mañana del 16 de octubre por el teniente Wilson P., un día antes de perder la vida producto de la tortura y vejámenes a los que fue sometido en la cárcel de máxima seguridad.

El teniente fue enviado el miércoles a la cárcel, imputado por la muerte del interno, a quien él mismo grabo durante la revisión que los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Viacha hicieron a Cristofer, aún con vida.

“El ‘Muerto’ me ha hecho”, repitió con dificultad Cristofer, mientras se dirigía al teniente, que registró con su celular la revisión que le practicaban dos investigadores de la Felcc. “Yo le he dicho, ‘tengo mi familia’. ‘Me vale…’, me ha dicho”, relató el interno, mientras los uniformados le pedían que se calme y permita que se tome fotografías.

Los peritos le descubrieron el pecho y advirtieron las lesiones que le habían causado. Cristofer respiraba y hablaba con dificultad, se santiguaba mientras le fotografiaban el torso, las piernas y el rostro magullado por la golpiza.