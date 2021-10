El testimonio de un hijo que ayuda a su madre a tener «una muerte digna» en Colombia

Pero en julio pasado, la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan «un intenso sufrimiento físico o psíquico» por causa de una lesión o enfermedad incurable.

«Soy una persona católica, me considero muy, muy creyente. Pero Dios no me quiere ver sufrir a mí».

«Con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es que me vaya a descansar».

Ella lo tomó de una manera bastante particular. Su reacción fue reírse. Dijo «vea, tengo esta enfermedad y me muero en tres años». Pero lo dijo de manera muy jocosa, muy divertida, haciendo bromas.

Un día ella me dijo: «Sería tan bueno que yo pudiera solicitar la eutanasia». Y pues yo no lo tomé como muy en serio .

Pero cuando me dijo que quería hacerlo, yo estuve en negación por unos días. Yo decía, «no, mi mamá no, todavía no». Le decía, «mami, por favor no» .

Pero también pensaba en lo que ella me decía. Me decía: «Hijo, esto no es vida, esto no es digno».