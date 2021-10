El volcán está lejos de apagarse: ordenan nuevas evacuaciones y se produce un nuevo desborde en su cono

Fuente: ABC, El Mundo

El volcán que entró en erupción el pasado 19 de septiembre en la isla de La Palma está lejos de cesar su actividad. Mientras los científicos no encuentran ninguna evidencia sobre su fin a corto o medio plazo, este mismo jueves se ha producido un nuevo desborde de la colada de lava en el cono principal del edificio volcánico.

Desborde de la colada de lava en el cono principal a las 14,15 hora canaria / Outflow on the lava flow at the main cone at 14,15 canarian time pic.twitter.com/X1S6Pupi8M

— INVOLCAN (@involcan) October 14, 2021