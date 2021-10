Elecciones 2021: con Alberto Fernández como único orador y varios gobernadores, empieza el acto de unidad del Frente de Todos

Con el presidente Alberto Fernández como único orador de un acto multitudinario para homenajear a Néstor Kirchner a once años de su fallecimiento . Se llevará a cabo en la cancha de Deportivo Morón, y cuenta con la presencia de toda la plana mayor del Frente de Todos. Menos una figura clave: Cristina Kirchner.

Fuente: Infobae

Habitualmente la Vicepresidenta solía refugiarse en su casa de El Calafate cuando llega esta fecha, pero en esta oportunidad decidió quedarse en la Ciudad de Buenos Aires.

El que está presente es Máximo Kirchner, quien estuvo a cargo de la organización junto a Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, referentes del Movimiento Evita. La Cámpora y el Evita compartieron la organización del acto en una muestra de que las tensiones que existen entre los dos espacios están, por el momento, diluidas. Ambos dirigentes acordaron que el Presidente sea el único que hable en el acto para evitar problemas de cartelera y el acto termine siendo una nueva muestra de unidad de la coalición.

Quieren sepultar la imagen que quedó en los actos por el Día de la Lealtad. El 17 de octubre el kirchnerismo marchó a la Plaza de Mayo luego de la convocatoria del Presidente. Pero no hubo paz para el Gobierno. La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el ex vicepresidente Amado Boudou, cuestionaron la gestión de Fernández y pidieron no acordar con el FMI .

El día después la CGT llevó adelante una movilización masiva por las calles porteñas y tuvo su propio festejo. El peronismo volvió a mostrarse por separado en una fecha histórica. Con el acto de hoy tratarán de borrar los gestos del pasado reciente.

Entre las convocatorias que circularon una de ellas lleva el sello del discurso de La Cámpora. Aparece la cara de Néstor Kirchner y la frase “Primero se crece y después se paga”, en referencia a la deuda que Argentina mantiene con el FMI. La postura es clara. La agrupación ultra K cuestiona el acuerdo que busca el Gobierno con el Fondo para poder pagar la deuda contraída por la gestión de Mauricio Macri.