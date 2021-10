En Wilster consideran la posibilidad de reducir salarios

Tras conocer que los clubes de la División Profesional podrían debatir una rebaja de los sueldos, en Wilstermann se considera dicha posibilidad, aunque no en esta temporada, sino en la de 2022.

Ayer Serginho y Carlos Áñez fueron consultados al respecto y se abrieron a la posibilidad.

“No estoy sabiendo de eso, pero, hablando de Wilstermann por la situación que se encuentra, yo creo que puede ser que sí, es bueno para la salida del club, para la responsabilidad que tiene el directivo con los jugadores y parte de ese principio, porque también sabemos que no se puede inflacionar un fútbol boliviano que no tiene muchos equipos, que no tiene mucha recaudación, no tiene muchos patrocinadores”, señaló Serginho.

El brasileño dijo que: “Pienso por mí, no te conviene tener una enormidad de sueldo pero no poder cobrar”.

Serginho señaló que sólo considera el aspecto que se vive en Wilstermann, por lo que se puede conversar para abordar el tema.

Al respecto, Carlos Áñez declaró que tendrían que reunirse con los directivos.

“Vamos a buscar lo que a nosotros nos toca y sin duda si hay algo en lo que podamos ayudar al club, tenemos que hacerlo así”, señaló.

Sin embargo, el jugador afirmó que es un tema que se conversa “a principio de año” y que se basa en lo “mejor para cada uno”, pero que luego se demuestra con “trabajo en la cancha”.

El jugador fue cauteloso al referirse al tema y afirmó que “tendríamos que verlo”.

“Son seis meses que estamos así. Nosotros también tenemos familias, entendemos la situación del club, porque no es solo en Wilstermann, esperemos que haya solución y entendemos que una solución pronta es conseguir una clasificación a una copa internacional, así que tenemos que luchar por eso”, añadió.

Sobre el acuerdo al que llegaron con la dirigencia para el pago de los sueldos devengados, Áñez afirmó que hoy deben cancelar el 50 por ciento y el sábado completarán el resto del porcentaje.

Por otra parte, hicieron referencia al retraso en el pago de sueldos del personal de apoyo y administrativo, por lo que Serginho señaló que cuando hablan de los pagos retrasados, también hacen referencia a todos los miembros del club.

“Acá todos nos ayudamos entre todos, no es que los jugadores aparte y los utileros, las personas del staff que trabajan con nosotros y, aclaro, si ellos están bien, nosotros estamos bien y viceversa”, dijo.

El futbolista indicó que esperan que al igual que con los jugadores, cumplan con el personal que trabaja en esa institución.

Tras su objetivo

“Vamos a pelear hasta el último partido”, señaló Serginho sobre el objetivo de conseguir un cupo a un torneo internacional.

Wilstermann sumó 30 unidades en 21 jornadas disputadas y en el reinicio del torneo visitará al líder del campeonato Always Ready.

Según los jugadores intentarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles y acercarse a la zona de clasificación.

Migliaccio pide más pruebas PCR

El técnico de Wilstermann, Sergio Migliaccio, señaló ayer que tras conocer los reportes de casos positivos de Covid-19 en otros clubes profesionales, decidió pedir más pruebas PCR para los jugadores, con la finalidad de evitar contagios en el plantel.

“Ya pedimos que hicieran pruebas PCR, aparte de los que hace la federación que es una vez por mes, que me parece que es poco”, señaló.

Desde la FBF se definió la toma de muestras cada 30 días, empero el estratega requiere que se hagan más pruebas.