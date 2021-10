Encendidos discursos: Opositores rindieron homenaje a los 39 años de democracia

Líderes de la oposición, plataformas y activistas de derechos humanos rindieron homenaje la noche de este domingo a los 39 años del retorno a la democracia, con encendidos discursos focalizados contra Evo Morales y Luis Arce Catacora por continuar la política de persecución y violación a derechos humanos. También ratificaron que la llegada de Jeanine Añez al Palacio de Gobierno fue por sucesión constitucional ante el vacío de poder provocado por el exmandatario Evo Morales.

El jefe de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, asambleístas de Creemos y dirigentes del Conade, participaron del acto en la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, donde también estuvo su presidenta Amparo Carvajal. Este hecho se produce a horas de un paro nacional previsto para este lunes, en rechazo a la persecución judicial contra opositores y la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Mesa dijo que el 10 de octubre de 1982 es una fecha emblemática para los bolivianos, porque lograron enfrentar a las dictaduras militares que pretendían mantenerse indefinidamente en el poder. “No lo lograron, como no lo lograran ahora tampoco”, afirmó enfático el candidato presidencial de las elecciones de octubre de 2019 y 2020.

Afirmó que “ahora enfrentamos a los ladrones de la democracia. Evo Morales es un ladrón de la democracia, nos robó la democracia, nos trató de robar el 21 de febrero de 2016 y no lo pudo hacer; trató lo mismo en octubre de 2019 y le dijimos no, en los extraordinarios 21 días (de paro cívico)”.

Lamentó que Morales utilice en tono despectivo la palabra “pitita” y aseguró que hay pititas y plataformas ciudadanas a mucha honra que demostraron que la democracia se practica día a día. Coincidió con Tuto Quiroga en sentido que el 12 de noviembre de 2019, cuando asumió Jeanine Añez, se produjo una sucesión constitucional impecable frente al gigantesco fraude electoral.

Lamentó que Morales tenga a Luis Arce como su “ahijado” del discurso de la confrontación y la división, ahora utilizando la wiphala para continuar en la misma línea, combinada con la violencia y la forma arbitraria de conservar la democracia, a través de la Fiscalía y la administración de justicia que mantienen presa a Jeanine Añez.

Por su lado, Tuto Quiroga se pronunció por la necesidad de una democracia sin fraude electoral, con prensa libre, con libertad de expresión, con instituciones públicas independientes, y una Fiscalía y Justicia que trabajen por el pueblo y no protejan a los delincuentes.

También abogó por la vigencia de una democracia que respete el límite del mandato presidencial establecido por la Constitución, tomando en cuenta que Bolivia ya dijo NO una vez y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ratificó en su Opinión Consultiva, en sentido que no hay reelección indefinida por derecho humano.

Tuto aseguró que Morales ya no puede ser candidato y si no cree, le pidió que leer la Opinión Consultiva. También recomendó a los operadores políticos del MAS, que no discutan con él ni con Carlos Mesa, sino que debatan consigo mismos, porque quien dijo que Jeanine Añez era presidenta constitucional fue el Tribunal Constitucional y la Asamblea Legislativa masistas, que incluso le extendieron el mandato presidencial.

Recordó también el rol del “fiscal general. Ese dictador papanatas se fue a reconocer al Congreso (Asamblea Legislativa) que era constitucional Jeanine Añez y los jueces del Tribunal Supremo masista la invitaron a la inauguraron el año judicial”.

Ambos líderes de la oposición ratificaron su compromiso de luchar por la democracia, el derecho de los pueblos indígenas, vigencia derechos humanos y de los cocaleros a manejar Adepcoca, y respeto a la propiedad privada de los gremiales, transportistas y de todos los bolivianos frente a la Ley de Ganancias Ilícitas.

Al encuentro asistió el jefe de bancada de Creemos en la Cámara de Diputados, Edwin Bazán, a quien Mesa le dijo que comparten los mismos ideales democráticos. Tras el homenaje, algunos salieron a las calles con pancartas pidiendo respeto a la Constitución y a los derechos democráticos.