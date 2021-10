Equipo de Wilster no volverá al trabajo si no hay pago

Mientras el director técnico de Wilstermann, Sergio Migliaccio, confía en que la dirigencia solucionará el problema económico con el plantel, se conoció que los jugadores determinaron que no volverán al trabajo en tanto no exista el pago comprometido.

El plantel profesional de Wilstermann ayer determinó ingresar en un paro, tras otro incumplimiento de la dirigencia con el pago del saldo del sueldo de mayo, que debía hacerse efectivo el sábado pasado.

Los problemas económicos en Wilstermann rompieron la interna del equipo, ya que ayer en el camarín no todos estaban de acuerdo con parar. Esta situación incluso dio a sospechar que hubo pago, pero sólo para unos jugadores, un rumor que se generó entres los futbolistas, pero no pudo ser confirmado.

“En comunicación con los dirigentes, hasta este momento se estaría encaminando todo y mañana (por hoy) volveríamos a los entrenamientos normal. Creo que lo más probable es que volvamos a las prácticas a las nueve”, dijo Migliaccio a la prensa al dejar el complejo de Wilstermann.

Aunque el técnico dijo que la convocatoria era para horas de la mañana, se conoció que es posible que se cambie el horario para la tarde, con la idea de dar un poco más de tiempo a la dirigencia para cumplir con su compromiso.

Ayer también se dijo que el estratega Migliaccio habría determinado dejar el cargo de técnico; sin embargo, el rumor fue totalmente descartado por el mismo técnico.

“Esta situación no me hace pensar nada, cuando yo necesite apoyo (estuvo enfermo de Covid) el club estuvo ahí, ahora cuando el club necesite que Migliaccio le dé una mano, Migliaccio va a estar ahí, no tengo que replantear nada”, dijo el técnico.

El estratega uruguayo dijo que la situación no es normal, pero que sucede en casi todos los clubes bolivianos.

“No nos gusta esta situación, no es lo normal, pero pasa en todos los equipos, no debería pasar, pero es algo que lo venimos viviendo en varios equipos, sólo debemos esperar que todo se solucione”, dijo el técnico.

Entre tanto, el personal de apoyo y cuerpo médico del equipo también esperan que se les cumpla con el pago comprometido, ya que ayer tampoco hubo el desembolso para ellos. En este caso, la deuda llega a cuatro meses.