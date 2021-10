Erick Elera, quien encarnó a Joel, busca si «Al fondo hay sitio» en Bolivia

Fuente: paginasiete.bo

Jorge Soruco / La Paz

La primera vez que llegó a Bolivia tenía 17 años. Era su primer viaje y presentación internacional junto con la agrupación Joven Sensación. “Desde el principio sentí el cariño y el apoyo”, recordó el artista peruano Erick Elera quien agregó que “Bolivia apoyó siempre mi carrera, tanto como actor y como músico”.

Así comenzó una larga relación con el país que continúa con fuerza en la actualidad. El intérprete de Joel de Al fondo hay sitio acaba de terminar una gira en el país para promocionar su último sencillo, El problema, que grabó recientemente con su compatriota Ralph Armon.

“Ya me encuentro en Lima, pero ya estamos extrañando mucho”, confesó a Página Siete. “Si se abre una oportunidad de vivir en Bolivia, lo hago sin dudarlo, ya que me encanta la gente y me siento como en casa”, agregó.

Un deseo del que se hicieron eco varios medios peruanos. Especialmente porque la esposa del cantante, Allison Pastor, dio algunas declaraciones que despertaron interés a América espectáculos. En una entrevista no descartó trasladarse.

“Vemos las oportunidades que hay, vemos cómo va el otro año, si tengo oportunidad de trabajo, tenemos que evaluarlo, si no, si hay oportunidades por allá, nos vamos. Es cuestión de evaluarlo”, contó la modelo.

Lo que pasa es que Elera tiene previsto visitar el país próximamente. El artista reconoció que a principios de año su agenda de trabajo en Perú es más ligera que en otros períodos. Por eso es muy posible que regrese, en compañía de su familia, para pasar al menos tres meses

“Nunca he pasado un Carnaval en Bolivia, ¿puede creerlo? He viajado muchas veces, pero siempre me moví por las mismas regiones: La Paz, Santa Cruz y, a veces, Cochabamba. Quiero ir más allá, conocer otros lugares como Oruro y Tarija”, dijo.

Asimismo, durante ese tiempo buscará varias oportunidades. Ya sea una gira por más ciudades; participar en algún programa televisivo nacional u otras iniciativas que se presenten.

“Una vez me encontré con una fan boliviana que me dijo: ‘si Perú es tu patria, entonces Bolivia e tu madria’” recordó.

Además de la música que interpreta, Elera es cantante de ritmos tropicales desde sus inicios; gran parte de su popularidad en el país se debe a las series Al fondo hay sitio y De vuelta al barrio. Ambas producciones televisivas , de varias temporadas cada una, fueron y son muy demandadas por el público nacional. Además de seguir cada episodio en la señal abierta, las búsquedas y descargas por internet están entre las más altas.