Estos son los países con niveles más altos de crimen organizado (y tres son de Latinoamérica)

Entre todos los continentes, los índices más elevados de este tipo de delincuencia corresponden a Asia, «rica en recursos naturales y con algunas de las potencias económicas más grandes del mundo», señalan los investigadores.

Fuente: actualidad.rt.com

La Iniciativa Global contra Crimen Transnacional Organizado (GITOC, por sus siglas en inglés) publicó su Índice Global del Crimen Organizado, un ‘ranking’ internacional destinado a ayudar a encontrar «una respuesta verdaderamente global a la amenaza omnipresente» de este tipo de delincuencia.

«El Índice Global de Crimen Organizado es el resultado de los esfuerzos de dos años para evaluar los niveles de crimen y resiliencia en cada uno de los 193 países miembros de la ONU», reza el comunicado de la organización.

1⃣ More than three-quarters of the world’s population live in countries with high levels of criminality, and in countries with low #resilience to #organizedcrime. pic.twitter.com/Gepm1XOono

— Global Initiative (@GI_TOC) September 28, 2021