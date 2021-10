Eva Copa en contra del paro cívico y del ‘wiphalazo’, pide diálogo para superar diferencias

Surgen más reacciones sobre el paro cívico y el Wiphalazo, actividades que se realizaron durante el lunes y martes en diferentes ciudades del país. La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, indicó que no estuvo de acuerdo con ninguna medida.

Durante un acto de entrega de semáforos para su municipio, Copa señaló que “nosotros tenemos que ser diferentes hermanos. No tenemos que ser los típicos dirigentes y políticos mentirosos y sacar tajada por el sufrimiento de la gente. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad”, expresó la autoridad.

“Acá no se trata de quién tiene más fuerza. No acaté el paro porque mi gente vive del día, busca el pan día a día porque vivimos del comercio informal. Y no estamos bajando al ‘wiphalazo’ porque no creemos que se deban contrarrestar fuerza con fuerza. Nosotros creemos que se debe solucionar esto en una mesa con el diálogo”, acotó.

A decir de Copa, “los bolivianos y los alteños están cansados de problemas. Estamos cansados de sus conflictos y cansados de sus intereses. Queremos trabajo y queremos prosperidad”, señaló.

El paro cívico que se realizó en varias ciudades del país se realizó como una protesta contra el Gobierno nacional y la ley contra las ganancias ilícitas, entre otros problemas. Mientras que oficialistas realizaron, este martes, en denominado Wiphalazo en defensa de la reivindicación de la bandera y para respaldar el gobierno de Luis Arce.