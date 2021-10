Evo arremete contra la portavoz de la UE y la acusa de «mentir» para atacar al Gobierno de Arce

Fuente: Página Siete Digital

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, arremetió este viernes contra la portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE), Nabila Massrali y la acusó de “mentir” para atacar al Gobierno de Luis Arce. En mensajes publicados en Twitter, en inglés y español, el expresidente respondió al comunicado del bloque sobre las reuniones en la Universidad Católica Boliviana (UCB) y sus acciones en noviembre de 2019.

“Repudiamos el accionar político de la portavoz Nabila Massrali quien a nombre de la Unión Europea miente para atacar al gobierno democrático del hermano presidente Luis Arce. Nos acusa falsamente de haber sido cómplices de la reunión de golpistas en la UCB”, manifestó el presidente del partido azul.

Y en un segundo mensaje dice: “El comunicado de Nabila Massrali también miente al decir que esa conspiración sirvió para ‘evitar más violencia’ porque el gobierno de facto que impulsaron causó masacres y graves violaciones de derechos humanos. La portavoz defiende a los que asesinaron a hermanos indígenas”.

We firmly reject the political statement by @NabilaEUspox who, on behalf of the European Union, lies to attack the democratic government of fellow president @LuchoXBolivia. She falsely accuses us of complicity with the perpetrators of the coup d'état who ploted in the @UCBLaPaz

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 1, 2021