Evo: Nos han dividido con Felipe Quispe, a él le aprobaron su personería por instrucción de EEUU

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se refirió este domingo a su relación con el extinto líder indígena Felipe Quispe e indicó que los “dividieron” cuando por “instrucción de Estados Unidos” le otorgaron al Mallku la personería jurídica del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y a él le negaron la suya del frente Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y el Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos (IPSP).

“El 2002 íbamos a ganar de lejos, hemos ganado, nos han robado, pero nos han dividido con el hermano Felipe Quispe; sin que cumpla el hermano Felipe Quispe, su equipo, para conseguir la personería jurídica del MIP aprobaron y a mi me dijeron que no han cumplido los mismos miembros del Tribunal Supremo Electoral; por instrucción de Estados Unidos aprobó el MIP y por instrucción de Estados Unidos no aprobó ni ASP ni IPSP”, indicó Morales en el programa «Evo es pueblo», de RKC.

El jefe del MAS afirmó que el MIP no cumplía con los requisitos para obtener la personería jurídica.

“¿Qué argumentos usaron para aprobar, sin que cumpla con todos los requisitos el MIP?, si no aprobamos el Mallku nos va a bloquear, hay que aprobar nomas”, declaró el exmandatario.

Morales señaló que en 2002 el frente del Mallku obtuvo seis diputados, mientras que él obtuvo 27 y siete senadores.

“Juntos seguro (sacábamos) más de 40, quizás 50% ganábamos, cómo nos ha perjudicado Estados Unidos”, lamentó.

Quispe fue uno de los líderes indígenas críticos del gobierno de Evo Morales, y en varias oportunidades dijo que si llegó al poder fue por las movilizaciones de octubre que realizó él junto al movimiento indígena.

“Si nosotros no hubiéramos hecho esas grandes movilizaciones, la rebelión de indios aymaras, quechuas, guaraníes, yo creo que el Evo estaría carpiendo, desyerbando en Chapare o comiendo cáscaras de naranja… Yo me siento culpable de haber realizado esas grandes movilizaciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, porque le ayudaron a subir al gobierno”, manifestó Quispe en una entrevista con Página Siete.

Quispe fue guerrillero, historiador, catedrático de universidad, político indianista y diputado. Falleció por un paro cardiaco, en El Alto, el 19 de enero de 2021 mientras era candidato a gobernador del departamento paceño.