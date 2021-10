Falcao agradeció a sus seguidores en Bogotá luego de que le dedicaran un mural en Ciudad Bolívar

Mural en homenaje a Radamel Falcao García, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá / (Twitter: @FALCAO)

Fuente: Infobae

En la mañana de este viernes 22 de octubre, el futbolista colombiano Radamel Falcao García compartió una fotografía en su cuenta de Twitter agradeciéndole a las personas que exaltaron su nombre en el barrio Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.

El Tigre compartió con sus seguidores una imagen que lo hizo sentir muy feliz y recordar sus inicios deportivos, pues aparte de Argentina, la mayoría de su carrera profesional se ha desarrollado en Europa.

Ahora, jugando como centrodelantero del Rayo Vallecano de Madrid, ha recibido cientos de elogios y reconocimientos por parte de la afición que lo recuerda como un gran goleador tras su brillante paso por el Atlético de Madrid.

Radamel ahora busca sentirse más cerca de la gente que lo quiere y que lo ha visto triunfar desde que debutó en Lanceros de Boyacá y en 2007, durante sus primeros pasos con la selección Colombia de mayores en el equipo dirigido en aquel entonces por el entrenador Jorge Luis Pinto en Bogotá, cuando los partidos de La Tricolor se alcanzaron a jugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Es por eso que el futbolista samario se pronunció para expresar una muestra de afecto con sus simpatizantes en redes sociales, siendo el máximo goleador en la historia de La Tricolor con 35 tantos convertidos curiosamente, a sus 35 años.

Con más de 17 millones de seguidores en Twitter, la imagen publicada por Falcao recibió 19.000 me gusta, 1400 retweets y centenares de comentarios. Así se pronunció el delantero:

Me compartieron esta foto. No me queda más que agradecer a la persona o personas que lo hicieron. También al que prestó la pared. Y a la persona que tomó la foto. Está ubicado en el barrio Paraíso, Ciudad Bolívar, Bogotá. Gracias y aprovecho para exaltar su talento.