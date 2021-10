Falta de fondos y personal agrava el calvario de las víctimas en Sipe Sipe

Padres de familia de niños víctimas de violencia dijeron que peregrinan para sentar una denuncia y recabar documentación en oficinas de la Defensoría de Sipe Sipe, debido a que el personal no abastece y no cuenta con recursos ni para movilizarse.

“Para ser atendido uno tiene que madrugar. Hace tres años que presenté una denuncia en la Fiscalía, porque mi niña fue abusada, pero el proceso no avanza y la abogada no tiene tiempo para buscar los papeles que me están pidiendo”, dijo una madre.

Al igual que ella decenas de personas aguardan por atención en el pasillo de una infraestructura precaria, según constató este medio.

“Nuestro personal es reducido, tenemos dos abogados, uno para la Defensoría y otro para el SLIM. Carecemos de fondos para contratar más personal, tampoco tenemos recursos para otros gastos de operación como transporte, hacemos lo que podemos porque por día atendemos hasta 10 casos”, indicó el jefe de la Defensoría de este municipio, Milton Lafuente.

Afirmó que en las últimas semanas atendieron varios casos de abuso sexual y que el contar con un vehículo facilitaría las actuaciones, debido a que cuando atienden estas denuncias lo primero que hacen es llevar a la víctima a un médico forense, luego presentar la denuncia a la Fiscalía.

“Estamos en una época álgida donde hay muchos casos de violación a niños. Nuestra acción es inmediata para eso coordinamos con la Policía y el Ministerio Público”, enfatizó.

Lafuente comentó que lleva en el cargo un mes y que en ese tiempo identificó que hace falta sensibilizar a los jóvenes para prevenir casos de violencia.

“Vemos que la causa de varios casos se debe a la falta de educación, vamos a realizar talleres y capacitar a los padres de familia para prevenir. Estamos pensando también ir a las unidades educativas”, aseveró.

El funcionario añadió que si bien cuentan con una psicóloga y trabajadoras sociales, estas no pueden asistir a todas las personas que llegan a las oficinas, porque en ocasiones tienen que trasladarse a verificar la situación de las víctimas en lugares alejados, por lo que la gente prefiere madrugar.