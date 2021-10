Farías a médicos que hablaron de su planificación: «Se dejan utilizar para decir cualquier cosa»

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

«Se dejan utilizar para decir cualquier cosa», aseguró el técnico de la Selección boliviana, César Farías, al referirse a los médicos que hablaron de la planificación de Bolivia para los encuentros de la triple fecha de la Eliminatoria.

Los médicos Raúl Morales, Álex Antezana y Freddy Duarte, de amplia experiencia en el fútbol boliviano, explicaron a este medio que la “planificación estaba errada”. La Verde se entrenó por seis días en La Paz, luego se trasladó dos jornadas a Santa Cruz y otras dos a Guayaquil. Es más, los médicos dijeron que al retorno del equipo a la sede de Gobierno, el viernes, se sentirá “el trajín y desgaste psicológico” para el lance del domingo con Perú.

El venezolano salió al paso en la conferencia de prensa previa al juego ante Ecuador y dijo que “yo no ando cuestionando a los médicos, los respeto. Estos profesionales se dejan utilizar para decir cualquier cosa. Los resultados en el fútbol mandan y cuando no se encuentran en una fecha, lógicamente hay mucha contracorriente y los profesionales no deben prestarse para decir cosas que no son ciertas esto es triste”.

Más adelante, el DT de la Verde acusó a los tres galenos de tener mala fe. “Un médico es una autoridad y tiene su juramento que incluye bondad al prójimo y en esta ocasión están yendo de mala fe con ese mensaje que no es cierto”.

Explicó que su cuerpo técnico tiene experiencia en la altura y que se analizó las circunstancias fisiológicas para decidir trabajar cuatro días en el llano, pese a que antes lo había hecho en la altura.

“Hay un lema muy importante que se utilizó para las olimpiadas de Londres: entrena en la altura y compite en el llano. Cuando uno baja (al llano), lo primordial está que uno retiene líquido y que eso se va a los dos o tres días y lo consideramos con el cuerpo médico que ha vivido mucho tiempo en La Paz y que trabajaron en clubes. Hemos bajado con el tiempo necesario y no vamos a perder la aclimatación”, aseguró Farías.