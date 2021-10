Filtran audio: Cúpula del MAS buscaría acelerar la vuelta de Evo

Desde el Gobierno niegan que haya existido reunión de autoridades el lunes pasado

El audio de una conversación que se habría registrado la tarde del lunes y que anoche fue divulgada por el programa “Búnker Cabildo Digital” da cuenta de un presunto plan de la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS) para devolver al poder al expresidente Evo Morales en lugar de Luis Arce, mediante elecciones generales.

En esa grabación se escucha a dos personas cuyas voces fueron distorsionadas de modo tal que no sean reconocidas. Hablan de una reunión supuestamente concretada esa mañana y en la que habrían participado Arce, varios de sus ministros y el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta.

En el audio también se dice que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, fue quien habría transmitido a los demás participantes del encuentro la decisión de Morales de que no pueden esperar cuatro años más para cambiar de presidente y, por lo tanto, es necesario adelantar las elecciones.

Ese criterio coincide con el impulso que se le ha dado en los últimos días a la teoría del golpe de Estado a través de diferentes instrumentos jurídicos con el objetivo de anular el caso denominado “Fraude electoral”.

Búnker Cabildo Digital se difunde por redes sociales y, según lo aseverado anoche por sus conductores, Virginio Lema y Agustín Zambrana, certificó la veracidad de las voces y de su fuente, que pidió mantenerse en el anonimato.

Fuentes del Ministerio de Gobierno aseguraron ayer a CORREO DEL SUR que el lunes no hubo ninguna reunión como la que se menciona en el audio y que el gabinete político, al que semanalmente se convoca para ese día, fue suspendido debido a las noticias que marcaban la agenda, como la de un presunto intento de magnicidio contra el presidente Arce.

¿QUÉ DICEN EN EL AUDIO DIFUNDIDO POR BUNKER?

Se trata de la segunda parte de la grabación, según lo explicado por los conductores del Bunker Cabildo Digital, que anunciaron para hoy, miércoles, la presentación de la primera.

Los interlocutores se saludan. Y luego dicen lo siguiente:

—Hola, man, ¿cómo es hermano, cómo estás?

—Hola, man, ¿cómo anda? ¿Cómo ha ido la reunión anoche?

—Al final ha sido en la mañana y ha estado Chispita, (Eduardo del) Castillo, ¿no ve?

—¿Quién más ha participado?

—El (Héctor) Arce, pero el otro (Zaconeta), ha llegado de EEUU.

—¿De nuevo?

—Sí, y estuvo (Edmundo) Novillo y ahí ha estado el Presi (Luis Arce) y “la Presi” también, que le decimos a la María Nela (Prada).

—¿Y el Jilata (David Choquehuanca)?

—No.

—¿Por qué?

—Te han dicho que es al único que hay que sacar y ya la decisión ya está, van a ir a adelantar todo. Ya se ha decidido.

—¿Y qué decía el Chispita?

—Ellos no quieren. Pero no es lo que ellos quieran, el Evo ya ha decidido eso y esto ya también va, porque lo de Brasil se va complicando, lo de Perú se está complicado así que tiene que volver Evo, no hay otra, pues se están quejando del dinero, que no hay plata para los sueldos, hermano. Entonces, ¿quién va a pagar? Por eso si no apuramos todo se va a caer.

—¿Y estaba alguien del antiguo 2 o no?

—No, no porque Chispita es el que los representa, pero ellos creen que ya no lo van a volver a llamar. El Arce, el que está en EEUU, ¿no ves?, es el que está operando.

—¿Y cómo lo harán?

—Todo lo vamos a hacer con la justicia, como tiene que ser. La gente al final va a tener que decir en las urnas qué quieren y una vez más ahí vamos a tomar la decisión nosotros de cómo hacerlo.

—¿Y dan los números?

—Hoy día no; pero de aquí a un año o a cuatro, peor.

—¿Cuándo van a iniciar el plan?

—Ya está en marcha, ya está en marcha. A ver qué dice el Jilata, porque estaba en charlas y charlas en El Alto.

—Pero no se tiene a la gente de El Alto. ¿Y todos ellos? No hay acuerdos, no hay nada, hermano, ¿qué van a hacer ahí?

—No importa, aquí hay una decisión y hay que asumirla. Si Arce quiere quedarse, le van a sacar la cabeza.

—¿Y cuándo van a venir para Cochabamba?

—Creo que mañana.

—¿Van a venir todos o algunos?

—No sé, va a estar el Novillo allá, él ha estado en la reunión, a él le ha dado la línea el Evo.

—Yo me voy, te hablo después. Conversamos.

—Cuídate mucho, eh, cuídate mucho.

