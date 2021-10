Fiscalía acusa a cuatro personas por compra de la planta de oxígeno

En 2016 se instaló una fábrica que no funcionó por más de cinco años

04/10/2021 | Sucre/CORREO DEL SUR

La Fiscalía acusa y pide juicio contra tres exfuncionarios del Sedes y el gerente de la empresa proveedora de la planta de oxígeno, por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. ¿Martín Maturano? No encontraron responsabilidad alguna del hoy delegado presidencial del Bicentenario.

Síganos por //t.me/ejutv - Telegram

CORREO DEL SUR conoció que la causa judicial se ventilará en el Juzgado de Sentencia 3, del juez Emilio Pinto. El expediente fue recibido la semana pasada, luego de que el Ministerio Público concluyera la fase investigativa y determinara acusar a cuatro personas que estuvieron directamente ligadas con la recepción y entrega de la planta.

En este caso están siendo procesados R.P., W.C, y W.P, en su calidad de exfuncionarios del Sedes que en 2016 conformaron la comisión de recepción de la fábrica, además R.V., en su calidad de proveedor.

De acuerdo a la investigación que realizó la Fiscalía, también se indagó sobre la participación del exdirector del Sedes Chuquisaca, Martín Maturano, contra quien no se encontró responsabilidades, por lo que se determinó apartarlo del caso.

ANTECEDENTES

Este proceso se sigue adelante porque en 2016 la empresa proveedora Villafuerte Imported of Good and Commercial Services entregó una planta de oxígeno en ambientes del hospital Santa Bárbara tras haber ganado un proceso de licitación pública.

Sin embargo, luego de que la empresa cumplió con la instalación de los equipos, la fábrica de oxígeno medicinal nunca entró en funcionamiento, sino recién en mayo de este año, cuando la Gobernación de Chuquisaca decidió ponerla en marcha pese a que de por medio hay un proceso judicial y ante la necesidad de contar con oxígeno para combatir contra el coronavirus.

En su momento, una inspección evidenció que, por ejemplo, el compresor no reunía las características señaladas en la licitación, que la red de alimentación eléctrica no cumplía con los parámetros de potencia, que las protecciones eléctricas no eran las adecuadas, por lo que la planta no podía entrar en funcionamiento.

La investigación del Ministerio Público comenzó hace un año

Hace un año, en una nota de seguimiento que hizo CORREO DEL SUR a este caso, el fiscal Anticorrupción Daniel Fernández informó que el proceso se encontraba en la fase de investigación preliminar y que como medida precautoria había ordenado la anotación preventiva de los bienes de los cuatro denunciados, incluido Martín Maturano, ahora fuera de la causa por sobreseimiento.

En mayor de 2015, el Sedes Chuquisaca lanzó una licitación pública para la compra de una planta medicinal para el hospital Santa Bárbara, con recursos que la Gobernación de Chuquisaca le había trasferido para que se encargara de todo el proceso.

El monto de la inversión para la adquisición de la planta fue de Bs 3.249.000. El contrato se suscribió el 30 de septiembre de 2015 con la empresa ganadora del proceso y la entrega se hizo efectiva en febrero de 2016, pero no entró en funcionamiento y por eso se presentó una denuncia penal que ahora llegó a juicio por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato.

Sin embargo, el 3 de agosto de 2021 la bancada de asambleístas departamentales de Chuquisaca Somos Todos, a la cabeza de Luis Ayllón denunció que en esta causa penal no solo se debía considerar un proceso por el no funcionamiento de la planta de oxígeno sino también por daño económico.

El asambleísta sustento su posición señalando que en cinco años que no funcionó la planta, el hospital Santa Bárbara erogó Bs 5 millones, solo en la adquisición de oxígeno medicinal de una empresa privada cuando bien esa provisión debió estar a cargo de una nueva fábrica, pues ese era su fin.

Además, en ese entonces hizo conocer otras observaciones que se detectaron en el proceso.