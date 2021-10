Flotel Reina de Enin, pionero del turismo etno – ecológico en el Beni

Por: Claudia Rea Suárez

Con motivo de la celebración del October Big Day 2021, evento mundial de avistamiento de aves, realizado el pasado 9 de octubre en la ciudad de Trinidad, entrevistamos a Heriberto Mascaya (H.M.) capitán y gerente general del Flotel Reina de Enin, quien además fue uno de los organizadores clave para la realización de esta actividad.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com.bo

El Flotel Reina de Enin es considerado uno de los íconos del turismo etnoecológico de los Llanos de Mojos, navega por los ríos Ibare y Mamoré mostrando a los turistas, las vivencias culturales y arqueológicas que poseen las comunidades ribereñas, como parte de los tours que ofrece.

Cuenta en su estructura con tres cubiertas, alberga 12 camarotes con baño privado, agua caliente y aire acondicionado; terrazas exteriores, lugares de descanso, piscina de red, bar y comedor central. Dispone también de embarcaciones menores, con motores fuera de borda, que permiten explorar playas y lugares de difícil acceso.

C.R. ¿Cuántos años de vida activa tiene el Flotel Reina Enin ?

H.M. El barco empezó a construirse en 1984 pero no es hasta en 1987 que empieza a navegar. O sea que son ya 34 años que lleva prestando servicios turísticos a locales, nacionales y extranjeros.

C.R. ¿Qué servicios presta el Barco?

H.M. Básicamente es un establecimiento de hospedaje al que se suman las actividades de esparcimiento y de navegación, visita a algunas playas, pesca deportiva, paseos por senderos de interpretación en la selva, cabalgatas, visitas a sitios arqueológicos y comunidades indígenas que habitan en el área, observación de flora y fauna (monos, delfines rosados, aves, etc.) con un recorrido que atraviesa los ríos Ibare y Mamoré.

C.R. ¿Cuál es el paquete turístico que más demanda tiene?

H.M. Dependiendo de la temporada varían los paquetes. Por ejemplo, antes de la pandemia teníamos paquetes de 3 o 4 días en la que incluía la habitación, las actividades anteriormente mencionadas, el transporte, alimentación completa por un costo de 526 dólares. Y en el caso de turistas nacionales o locales, actualmente, se está comercializando bastante el Full Day Básico. Ideado justamente para grupos entre 18, 20, 30, 40, personas con un costo de 200 bolivianos en el que incluye lo básico que sería navegación, almuerzo buffet, acceso a la piscina en el barco o también a la playa si el turista así lo desea. Sin embargo, también existen promociones durante todo el año como el dos por uno, que son publicadas en nuestra página del Facebook.

C.R. ¿Cuál es la función que desempeña Heriberto Mascaya en el Flotel Reina Enin ?

H.M. Ahora tengo varias funciones. Ya que como todos sabemos que, al no estar reactivada en su totalidad, la actividad turística nos resulta imposible por su alto costo el contratar a una persona para que desempeñe cada función. Es por ello, que me he visto en la necesidad de ser yo quien realice el trabajo de capitán, guía, administración, gerencia y otras funciones si así la situación lo requiere.

CR.- Que clase de turistas son los que más visitan el Flotel Reina Enin ?

H.M. Antes de la pandemia, había turistas de origen europeo, como alemán, suizo, sueco, holandés y en menor porcentaje franceses, españoles, australianos y japoneses. Y como aún el turismo internacional no se ha reactivado, es el turismo nacional el que gratamente está respondiendo. Santa Cruz, es el departamento que más nos está visitando, seguido de Cochabamba, La Paz, Oruro y locales.

C.R. ¿Cómo podría definir usted la situación actual del Flotel con respecto al turismo?

H.M. Creo que estamos mejor que la media de las empresas a nivel nacional ya que tenemos conocimiento que son muchas las que no han podido reactivar sus actividades. Nosotros, llevamos desde el año pasado activos y funcionando casi de manera regular, que para ser un tiempo post pandemia gracias a Dios vamos bien.

C.R. ¿Cuál es la función social que desempeña el Flotel Reina de Enin?

H.M. Nuestro proyecto, lleva muchos años comprometido con la conservación del medioambiente. Para ello, realizamos siempre limpieza integral de los ríos Mamoré e Ibare (Área Protegida Municipal Mamoré-Ibare). Actividad que es realizada de forma paralela a los viajes turísticos que desarrollamos, levantamos la basura que votan al río en la que los turistas también participan a modo de concientizarlos sobre el daño que causan también a la avifauna del lugar estos residuos.

Además, realizamos campañas de limpieza del río, como la que se llevó a cabo en agosto de este año y participamos del Global Big Day en la que fuimos los anfitriones. Sin embargo, el aspecto más valioso para nosotros es el que desde 1996 el Flotel instauró el pago por turista a las comunidades indígenas ribereñas que se visita .Este aporte monetario es dado a la comunidad como un incentivo para que ellos también formen parte de la conservación de los espacios naturales de flora y fauna que se visitan y de alguna manera también les pueda servir para mejorar su calidad de vida.

C.R. ¿Para finalizar don Heriberto Mascaya, qué cree usted que el gobierno departamental y municipal debería hacer para reactivar el turismo y de alguna manera apoyar a las empresas privadas?

H.M. Lo dije hace algún tiempo y lo vuelvo a repetir, algo muy importante para las empresas privadas que trabajan con un destino turístico es que se lo promocione. Naturalmente existen muchos aspectos que se tienen que tomar en cuenta como por ejemplo mejorar el aspecto de la infraestructura y la superestructura que hay en los servicios de Trinidad, como hospedaje y todo lo demás, pero lo más importante es la promoción.

Si las autoridades nos ayudaran con la promoción estarían haciendo muchísimo por el destino turístico, ya que las tendencias del turismo van cambiando y ahora se está viajando más que antes, visitando más destinos a nivel nacional y eso es muy positivo para la actividad turística en nuestra ciudad que hay que saberla aprovechar. Nuestro inconveniente es que existen muchas personas a las que nuestro sistema de promoción aún no les está llegando. Sin embargo, si alguna institución como el municipio o gobernación nos apoyaran de seguro que esa promoción o publicidad podría llegar a más personas, y de esa manera tendríamos más visitas dando como resultado el incremento de divisas, más generación de empleos beneficiándonos todos de una u otra manera.

*Claudia Rea Suárez es licenciada en Turismo, forma parte del Consejo Municipal de Turismo de la Santísima Trinidad, miembro del directorio de la Casa de la Cultura del Beni y es difusora de temas relacionados con el turismo y cultura.