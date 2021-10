Gobierno atenderá a la Cidob y no responde a marchistas índígenas

EL PRIMER MANDATARIO, LUIS ARCE CATACORA, JUNTO A LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, MARÍA NELA PRADA, EN EL ACTO DE CONmEMORACIÓN DEL 39 ANIVERSARIO DE LA CIDOB EN SANTA CRUZ.

Fuente: El Diario

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, recibió el pliego petitorio de 10 puntos de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (Cidob) y comprometió atención inmediata a sus demandas pero no dijo nada respecto a la solicitud de la marcha indígena que caminó desde Trinidad hasta Santa Cruz durante 37 días.

“Recogemos, con el más amplio espíritu, la propuesta de nuestro hermano Justo Molina, presidente de nuestra Cidob, ahí están los planteamientos. Inmediatamente, nos vamos a poner a trabajar”, aseguró en el acto de aniversario de esa organización.

Según la agencia gubernamental ABI, el pliego es el resultado de mesas de trabajo, donde se coordinó con autoridades del Gobierno nacional desde el domingo anterior en la Casa Grande, sede central de la Cidob en Santa Cruz.

El documento fue entregado al mandatario por el dirigente Justo Molina en el acto oficial por los 39 años de la Cidob.

En relación a la marcha indígena que envió un pliego petitorio de 15 puntos, el mandatario dijo: “Hay todavía grupos que tienen nostalgia de la república, la república que ha oprimido que ha utilizado y que ha discriminado a nuestros hermanos indígenas”.

La columna de marchistas demanda, entre otras cosas, el respeto a sus territorios y que se frenen la entrega de títulos a los llamados “colonizadores” o “interculturales”, además que los pueblos indígenas tengan representación en las asambleas legislativas sin el respaldo de partidos políticos.

No obstante, hasta ahora no existe una confirmación para la instalación del diálogo entre autoridades de Gobierno de alto nivel para que sus demandas sean atendidas.

De hecho, la marcha indígena, que además conformó un Parlamento, convocó a los cuatro órganos del Estado para que acudan a atender sus demandas y también llamó a las Naciones Unidas para que sea garante del diálogo.

Por su parte, el miembro del Concejo continental de la Nación Guaraní, Celso Padilla, dijo que hasta el momento no recibieron ninguna respuesta de las cabezas de los cuatro órganos del Estado para asistir al diálogo que convocaron.

“Hasta ahora no tenemos una nota o una carta de confirmación. Tenemos esperanza de que se pueda concretar hoy 10.00 de la mañana. El compromiso del Gobierno es atender a todos los bolivianos, como presidente de Bolivia, él no puede elegir a quién atender y a quién no atender”, declaró. (Santa Cruz, El Diario y agencias).

El pliego petitorio de la Cidob

PUBLICIDAD

> Derecho a la Autodeterminación y Autonomía.

> Cumplimiento a los derechos constitucionales.

> Respeto a territorios ancestrales precoloniales.

> Conclusión del saneamiento y titulación de territorios demandados en las 14 regionales.

> Desarrollo económico en el modelo productivo indígena con financiamiento.

> Cumplimiento de la Estrategia Productiva Indígena.

> Rechazo enérgico a los afanes de división del movimiento indígena.

> Denuncia nacional e internacional por desatención a la agenda programática de la Cidob.

> Exigencia a la Comisión del Gobierno para que tenga capacidad de decisión y solución a las demandas.

> Respeto a Justo Molina Barranco, como presidente de la Cidob y a su directorio.