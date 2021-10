Gobierno recibe pliego de la marcha indígena, aunque no dice si Arce estará el lunes en el diálogo

Abdón Justiniano, quien encabezó la XI Marcha Indígena, mencionó en EL DEBER Radio que no negociarán con otra persona que no sea el presidente Arce, las 16 demandas de su pliego. Por otra parte, el Gobierno recibió el pliego al finalizar este viernes y dijo que atenderán las demandas de distinta manera, aunque no indicó si Arce asistiría al diálogo del lunes en Santa Cruz.

Justiniano dijo en la entrevista radial que la decisión de llegar a Santa Cruz en esta ocasión y no a La Paz, fue porque se quería articular los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. «Llevamos casi la misma simbología en el tema de tierras bajas. Lo que nosotros necesitábamos era fortalecer las nacionalidades indígenas de tierras bajas porque están en un peligro de acoso en el tema de avasallamiento a nuestra cultura», señaló Justiniano.

Sobre la presencia de dirigentes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Justiniano dijo que ellos siempre han interesado en los temas de los indígenas de tierras bajas. «Ellos también tienen problemas con sus tierras y nos llamaron para decirnos que se iban a sumar a la marcha, y están con su representación en ella. Han trabajado la agenda nacional con nosotros», aclaró Justiniano.

En uno de los pliegos, la marcha indígena pide que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca estén presente en el diálogo de este lunes 4 de octubre a l as 10:00, en la UAGRM. Justiniano dijo que si Arce no asiste ellos seguirán ejerciendo su libre autodeterminación respaldada en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. «A nosotros no nos preocupa si viene o no viene. Si vienen los voceros o intermediarios lo único que les vamos a decir es que vengan (los representantes de) del Ejecutivo y ahí nos vamos a sentar a dialogar, pero con los otros no, con los intermediarios no vamos a llegar a ningún acuerdo», apuntó Justiniano.

Ante las acusaciones del Gobierno de Arce de que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, estaría financiando la marcha, Justiniano respondió que ellos nunca tuvieron contacto con Camacho hasta hace unos días en un acto de iza de banderas. «De la Gobernación no hemos recibido nada de ayuda, ni un peso. Estábamos muriéndonos de sed porque no teníamos fondos ni apoyo de nadie», resaltó Justiniano.

El líder indígena señaló que el Gobierno teme a esta marcha porque a través de ella se va a saber lo que está ocurriendo en Bolivia: que el país no está funcionando ni administrativamente, ni tampoco los órganos que lo conforman. «Todo está podrido, corrompido», agregó Justiniano, quien dijo que por eso también están pidiendo una nueva Asamblea Constituyente en las demandas de su pliego.

Gobierno recibe pliego

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, informó que el Gobierno recibió este viernes el pliego de la marcha indígena que contiene las demandas, aunque la autoridad habló de 15 y no 16 puntos. “El día de hoy (viernes), en horas de la tarde, han hecho llegar una carta al presidente Luis Arce y acompañando la carta han establecido ya su pliego, que implica 15 puntos, es importante eso aclararlo (…). Hay temas que se van a poder resolver, por decirlo así, en un corto plazo, hay otros con mayor plazo, y hay otros que hay que esperar que una nueva Constitución Política del Estado para aplicarlas”, dijo en una entrevista en el programa Primer Plano de Bolivia Tv.

La Agencia Boliviana de Información (ABI) publica que la autoridad estatal explicó que las demandas prácticamente no varían con respecto a las exigencias que son tratadas en las mesas de trabajo instaladas en la ciudad de Santa Cruz con los dirigentes de los 34 pueblos de las tierras bajas afiliadas a la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob).

Sin embargo, Ruíz detalló que entre los pedidos que requerirán una reforma constitucional está el caso de más escaños de representación nacional, un aspecto que está ya normado por la Carta Magna.

“Están planteando ese tipo de propuestas, hacer algunos cambios a la Ley Marco de Autonomías, eso no es un tema que es sencillo y cambiarlo rápidamente. Ahí hay que la Ley Marco de Autonomías no solo involucra a la autonomía indígena, sino también a los gobiernos municipales, departamentales y la autonomía regional”, agregó.

Además, mencionó que los dirigentes de la marcha indígena plantearon que el diálogo para la consideración de su pliego sea instalado el lunes de la próxima semana.

“El hermano presidente Luis Arce ha pedido que llevemos adelante todas las reuniones de diálogo y coordinación que sean posibles”, añadió.

El titular de Autonomías manifestó, en ese sentido, que el pliego presentado será evaluado este domingo, que es la fecha del 39 aniversario de la Cidob, por lo que dijo que en ese día se espera dar “buenas noticias a los pueblos indígenas”.