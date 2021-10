Gobierno y carniceros acuerdan no subir precio de carne de res

Fuente: Página Siete/ La Paz

El precio de la carne de res se mantendrá estable y no se incrementará al consumidor final, según el compromiso al que llegó la Confederación de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) con el Gobierno anoche y por el cual se levantan las medidas de presión anunciadas por el sector.

Los dirigentes de todo el país dedicados a la comercialización de este producto de primera necesidad se reunieron, por 12 horas, en la ciudad de Cochabamba para evaluar el alza del precio del kilo gancho en dos bolivianos.

Al finalizar la tarde se sumó al encuentro el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, con quien se alcanzó un convenio de cuatro puntos cerca de las 23:00.

El principal acuerdo es que: “Contracabol ratifica su compromiso perpetuo con el pueblo boliviano de evitar el incremento en el precio de la carne de res al consumidor final en todo el territorio nacional. Por lo tanto Emapa dejará de vender carne al consumidor final”.

Una vendedora corta la carne para la venta,

Foto: Víctor Gutiérrez / Página Siete

También se establece que a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, Viceministerio de Comercio Interno, Ministerio de Desarrollo Rural, Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Autoridad de Empresas, Ibmetro, Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y el Senasag la fiscalización inmediata a centros de remate de ganado en pie.

Se iniciará una auditoría técnica especializada a cargo del Senasag, además de la redacción de la reglamentación para el funcionamiento y procedimiento de cierre de estos centros de remate en un plazo de hasta siete días.

El tercer acuerdo establece que el Ministerio de Desarrollo Rural, junto con Contracabol, llevará adelante un estudio de cuantificación del hato ganadero y coeficientes zootécnicos hasta enero de 2022.

Contracabol formará parte del Comité de determinación del balance de oferta y demanda de carne vacuna, a través del cual se garantizará con prioridad el abastecimiento al mercado interno a precio justo y el saldo excedente para exportación.

El cuarto punto del acuerdo establece que las tareas de interdicción y control de la lucha contra el contrabando de ganado en pie, que están a cargo del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, serán intensificadas en coordinación con el Senasag y Contracabol.

En los mercados Rodríguez y Yungas de La Paz, algunas amas de casa indicaron que la carne sufrió un aumento de dos bolivianos, aunque en varias carnicerías y puestos de venta se decidió mantener congelados los precios hasta conocer los resultados de la reunión en Cochabamba.

Un vendedor explica el alza en kilo gancho.

Foto: Víctor Gutiérrez / Página Siete

Sonia Yujra, maestra mayor del mercado Yungas, informó que el kilo gancho subió en dos bolivianos, pero se mantiene el precio al consumidor. En el mercado Rodríguez un vendedor dijo que tuvo que ajustar dos bolivianos.

Corte de carne en una carnicería de la Rodríguez.

Foto: Víctor Gutiérrez / Página Siete

Pero en otras carnicerías dijeron que no lo hicieron para evitar que la gente deje de comprar.

Las amas de casa consultadas y vendedoras de comida advirtieron que un alza de la carne se trasladaría al precio de otros productos y al almuerzo.