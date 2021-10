Hallan posibles restos de un petrolero estadounidense hundido por un submarino alemán en 1943

El accidente ocurrió mientras el Bloody Marsh realizaba su viaje inaugural de Houston a Nueva York con una carga de 106.496 barriles de petróleo.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés) anunció este jueves que se descubrieron los pecios de un barco que podrían pertenecer al petrolero Bloody Marsh, cerca de las costas de Carolina del Sur.

Today’s #Okeanos exploration has come to a close. Based on evidence surveyed, participating scientists are reasonably certain that it is USS Bloody Marsh. Stay tuned for details!

With building weather, tomorrow’s dive has been cancelled. Fingers crossed for Saturday! pic.twitter.com/E4JegSKyQ8

— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) October 28, 2021