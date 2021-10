«Hijas de las vertientes», las otras víctimas de la pandemia en La Paz

Fuente: paginasiete.bo

Jorge H. Quispe C. /La Paz

Si Emma Álvarez no lava, no come. La mujer es una de las seis lavanderas de ropa del sector Curva de San Juan, un sitio enclavado a 3.800 metros de altitud, en la zona de Tacagua, palabra aymara que significa “ojo de agua”, donde el líquido vital mana a borbotones. Allí, en ese barrio paceño, las “hijas de las vertientes”, como se hacen llamar, libran una pelea desde hace años ante el virus del hambre, un mal que llegó antes de que la pandemia de coronavirus estallara en Bolivia.

Pronta a cumplir 50 años, Emma aparenta tener mayor edad, algo que no lo niega. La vida ha sido dura para la mujer que nació en Caranavi y que llegó a La Paz hace más de 30 años en busca de mejores días. Ahora debe velar por sus seis hijas y cuatro nietas.

Por eso, si Emma no lava ropa, no come ella ni tampoco su familia. La abuela debe velar por ellas, y el único sustento que tiene es la lavandería en la Curva de San Juan. En esa ladera, ella comparte sus sueños con otras mujeres que también viven del lavado de ropa, un oficio venido a menos con las restricciones sanitarias por el coronavirus.

En esos parajes de La Paz, el agua nunca se acaba, pero eso sí, la ropa para lavar es cada vez más escasa.