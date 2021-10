Horóscopo 25 de octubre: mensajes de los astros a través de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: La actitud posesiva con el ser amado la está alejando de tu lado, tu comportamiento te separa de la felicidad, intenta cambiar. La inestabilidad económica te preocupa, no malgastes tus recursos, ten cuidado y ahorra. Número del éxito, 6.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy te presentarán a una persona que llamará tu atención pero tu actitud indiferente podría evitar un acercamiento, piénsalo. Atrás quedaran las actitudes rígidas que no te permitían trabajar en armonía, disfrutaras de un ambiente agradable. Número del éxito, 19.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Día de decisiones, el camino del amor verdadero y de la tentación estarán frente a ti, vence tus deseos y lograras la felicidad. No te sientas frustrado por ese proyecto estancado, tómalo como una experiencia profesional. Número del éxito, 5.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Las diferencias con el ser amado te hacen ver aspectos de su personalidad que desconocías, distánciate, será lo mejor para ambos. Hoy te cancelaran un dinero pendiente, salda tus deudas que tienes, las mejoras económicas llegaran. Número del éxito, 13.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Sentirás una atracción fuerte por alguien que conocerás, decidirás llamar su atención, ve despacio o lo alejaras. Los comentarios de terceros son ciertos, no evadas la realidad y empieza a administrar de manera correcta tus recursos. Número del éxito, 16.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy alguien que te estima te hará ver tu error y empezaras a cambiar, te estabas perdiendo de opciones para encontrar el amor. Una persona que admiras te propondrá participar en un tentador negocio, aprovecha. Número del éxito, 7.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Hoy tendrás noticias de la persona que te agrada, deja de lado tu orgullo, solo así aclaran los malos entendidos que los distanció. No te involucres tanto en problemas de terceras personas, a la larga solo te causara estrés. Número del éxito, 3.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Esa persona que acabas de conocer y que quiere conquistarte no busca nada serio, ten cuidado. Hoy aparecerá una nueva opción de trabajo que alimentara tus esperanzas de un futuro mejor profesionalmente, analízala. Número del éxito, 18.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy una ilusión llegara a tu vida cambiando tu forma de pensar, dentro de poco vivirás una nueva historia de amor. Aunque el cansancio te gane sigue adelante con tus deberes, tus superiores estarán pendientes de tu desempeño. Número del éxito, 2.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy superas los malos momentos en tu vida afectiva, los detalles a la persona que aun amas te hará recobrar tu felicidad. Afrontaras cambios radicales pero positivos, iniciaras un periodo nuevo en lo laboral, te ira bien. Número del éxito, 10.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estas siendo inconstante, tu actitud pondría poner en riesgo tu fidelidad, cambia. Has dado mucho de ti por tu trabajo, pero no debes de sobre esforzarte, descansa, para seguir conservando tu estabilidad que has logrado. Número del éxito, 9.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy esa persona que aun amas se acercará, no cedas con facilidad, valdrá la pena hacerlo esperar porque valorará más tu amor. Tus planes serán pospuestos por el retraso de documentos importantes, toma medidas inmediatas. Número del éxito, 5.

Fuente: www.colombia.com