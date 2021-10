Identifican 23 casos de tortura en el interior de cárceles en Bolivia

Fuente: Unitel

La directora del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), Nadesda Guevara, informó que alrededor de 23 casos de tortura se identificaron en las cárceles del país. Este dato estaría cuantificado desde el mes de mayo hasta la fecha.

“Desde el mes de mayo hemos identificado 23 casos de tortura, de los cuales hemos denunciado ante las instancias correspondientes, en base a un informe que hemos realizado también hemos identificado varias irregularidades en los centros penitenciarios que hemos visitado”, informó Guevara.

Estos casos se habrían denunciado ante el Ministerio Publico para iniciar una investigación.

Además, lamentó que varias de las cárceles del país tienen espacios de castigo para los internos que habrían cometido irregularidades dentro de los centros penitenciarios, a pesar que esto no está permitido.

Según Guevara, identificó seis grupos vulnerables que estarían sujetos a ser sometidos a castigos, torturas y tratos inhumanos.

“Las personas con discapacidad quienes tienen psicosis o esquizofrenia que deberían estar centros psiquiátricos; también las personas adultas mayores que no deberían estar en las cárceles; personas de pueblos indígenas que no saben el idioma castellano que no pueden defenderse en su idioma; otro grupo es las trabajadores sexuales que son discriminadas por los policías; otro grupo que tenemos son las personas que tiene enfermedades crónicas”, dijo Guevara.

La directora del Sepret pidió a los efectivos policiales y funcionarios públicos tener mayor respeto hacia los privados de libertad.