Iglesia aclara que no se presionó a la niña embarazada para desistir de abortar y que la Defensoría la llevó a un hogar

La Iglesia Católica, a través del delegado Episcopal en Santa Cruz, aclaró en una entrevista con Asuntos Centrales que la no se presionó a la menor embarazada producto de una violacion para que desista de abortar, como surgieron versiones. También dejó claro que no llevaron a la menor al hogar de madres, sino que fue la Defensoría de la Niñez que la trasladó hasta el lugar.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

«Lo que importa es la salud física y emocional de la menor. También la vida del bebé. Me gustaría aclarar, que la Iglesia Católica no llevó a la niña desde la maternidad al hogar ni tampoco decidió a qué hogar va. Fue la Defensoría de la Niñez…la iglesia católica no interfirió en la decisión de la niña de seguir con la gestación del bebé…”, explicó Víctor Hugo Valda, director del Hospital Católico y Delegado Episcopal en Santa Cruz.

Valda recordó que la Iglesia, en postura de defender la vida, ofreció cuidado espiritual, psicológico, atención en salud y asistencia económica a la menor.

Consultado sobre las acusaciones en sentido de que la Iglesia presionó a la menor para que desista de abortar, tal como se había informado en un primer momento el sábado, respondió: “El cambio de opinión de la menor se da el viernes, no el sábado… yo me apersono el lunes, a las 10:00, y ya la niña había cambiado de parecer. Tengo información de que se estaba presionando a que la niña para que cambie de opinión, porque el sábado tras la junta médica y juntamente con la Defensoría se acercaron a la menor y ella expresó que no quería interrumpir el embarazo. De igual forma hay una entrevista de la Defensoría y ella insiste…», aseguró.