Incendio en el Parque Tunari afectó zona boscosa

Árboles de eucalipto, cedro y otras especies que forman parte de la zona boscosa del Parque Nacional Tunari, en Cochabamba, fueron afectados por un incendio de gran magnitud que se registró la madrugada de este domingo y que salió de control a causa de los fuertes vientos.

Fuente: lostiempos.com

Javier Bellot, miembro de Tunari sin Fuego, confirmó que el hecho se produjo alrededor a la 01:00 de la madrugada de este domingo, y luego ingresó a la zona boscosa del parque, a la vez que cuestionó la falta de insumos para los voluntarios , grupos de bomberos y militares.

«Se salió de control y prácticamente es un incendio de magnitud, necesitamos el apoyo de otras unidades de bomberos de diferentes regiones porque esto se ha tornado incontrolable. Debemos actuar pronto porque el fuego se puede expandir a medida que la intensidad del viento se incremente» , explica el voluntario.

El incendio se activó la tarde del sábado, primero en el sector de Jove Rancho y el fuego se extendió a causa del viento que se registró en ese sector. La madrugada de este domingo el incendio se avivó.

Por otra parte, Bellot cuestionó que las autoridades no reaccionen de forma oportuna y mucho menos se cuente con los implementos necesarios para combatir un incendio de esas características. Afirmó que los policías no tienen mochilas, bate fuegos ni guantes de protección,

Según el reporte preliminar, alrededor de 100 personas, entre personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Gobernación, Alcaldía y bomberos voluntarios se encuentran combatiendo las llamas, pero no es suficiente porque los voluntarios están cansados.

En las últimas horas, medios locales informaron que el humo y las cenizas llegaron hasta la ciudad de Cochabamba y Quillacollo. En algunos videos publicados en redes sociales se observa una densa humareda que visibilidad a menos de 100 metros.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, dijo que este incendio no es de magnitud a comparación de los que se registraron en la Chiquitania. Aunque aseguró que el personal trabajará hasta sofocar el fuego en esa región.

«En relación a los incendios que hemos controlado en el país, este no es de gran magnitud. Sabemos que los incendios en el oriente boliviano y la Chiquitania si eran de magnitud, nos ha costado más de un mes poder controlarlos. Eso no quiere decir que no estamos trabajando en Cochabamba, queremos dar tranquilidad a la población «, afirmó la autoridad en contacto con medios estatales.

Incendio provocado

Por otra parte, Calvimontes afirmó que el incendio en el Parque Nacional Tunari fue provocado por personas que pretenden «provocar zozobra en el país», tomando en cuenta que no existen asentamientos de comunidades campesinas ni plantaciones agrícolas. Indicó que este es el sexto incendio que se registra en esa zona.

Asimismo, anunció que una vez sea controladora el fuego, junto a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) iniciarán una investigación para identificar a los posibles responsables.

«Llama la atención que este es el sexto incendio que hemos sofocado, las semanas pasadas se han registrado otros incendios. De a la información que tenemos es que estos están siendo provocados por personas que tienen intereses muy marcados para generar zozobra en el país» , agregado.