Infectólogo alerta que se debe impulsar campañas de vacunación y proteger a enfermos crónicos

Carlos Paz, infectólogo boliviano, asegura que las campañas de vacunación han fallado porque no aún hay más del 50% de la población sin su esquema completo de vacunación

Fuente: El Deber

El infectólogo boliviano Carlos Paz, quien trabaja en Brasil, en entrevista con el programa ¡Qué Semana! que se emite por EL DEBER Radio, hizo un análisis de la situación actual del coronavirus a diferencia del vecino país, donde comenta que en Brasil el 80% de la población paulista ya tiene dos dosis de la vacuna anticovid y se aplica la tercera dosis al personal de salud y mayores de 60 años.​

«La situación epidemiológica de Brasil es diferente a Bolivia, acá hace un mes que no veo pacientes con Covid-19 en el hospital, está mucho mejor. Pero en Bolivia la vacunación está muy atrasada», declaró.

Considera que se deben impulsar las campañas de vacunación que al momento han fallado, ya que en el país -según datos del Ministerio de Salud– la cobertura de inmunización con las primeras dosis es del 61,5%, y cerca de un 50% con dos dosis.

«Tenemos un porcentaje bajo de vacunados con segundas dosis, porque no incentivamos la vacunación. Creo que el foco está en los no vacunados, primero vacunar a los no vacunados».

Agregó que hace unos días visitó Virginia (EEUU), donde conversó con médicos que le indicaron que había un aumento de casos de Covid-19 en personas no vacunadas y de niños.

«Si la variante llega a Bolivia, estos niños se van a morir, a los americanos tal vez no se mueran, pero nosotros con todas las dificultades que tenemos, podemos llegar a tener casos graves», dijo Paz.

En cuanto al ingreso de una cuarta ola de coronavirus, indicó que hay que hacer una vigilancia epidemiológica y vigilancia si llegó la variante Delta, todo eso se debe poner a la mesa para decidir si necesitamos la tercera dosis o incentivar la vacunación a los que ni siquiera tienen una vacuna», mencionó.

¿Es beneficiosa la tercera dosis para las personas mayores de 60 años y enfermos con dolencia crónica?

Para el infectólogo, una dosis de la vacuna no es suficiente para la variante Delta, ya que un biológico tiene un entorno del 30% de eficacia, por lo que se necesita tener dos dosis, pero una tercera dosis o la vacuna de refuerzo, recién se debería aplicar a los seis meses de la segunda dosis, según las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de Salud).

«He visto un reporte del Ministerio que dice que hay atraso en segundas dosis; es decir, que la gente no está yendo a vacunarse con una segunda dosis, es importante que acuda a completar el esquema para estar más protegidos de la variante Delta que afecta mucho más. Es más contagiosa».

La aplicación de esta tercera dosis es importante ya que los estudios demuestran que los anticuerpos van disminuyendo a partir de los seis a ocho meses.

Pero los pacientes arriba de 60 años y con alguna patología de base, los que sean inmunodeprimidos, con tratamientos o patología que disminuyan sus defensas, como pacientes con VIH, están en tratamiento de un cáncer, con corticoides de alta dosis, con lupus, entre otros, son los que deberían beneficiarse con el tercer refuerzo.

«Estos pacientes se van a beneficiar con la tercera dosis, pero después de seis meses de la segunda dosis, porque vemos que a partir de ese tiempo comienzan a disminuir los anticuerpos a niveles no protectores», explicó el galeno.

Aclaró que no se tiene una medida de anticuerpos para decir que en cierto tiempo ya no protege la dosis, pero se toma en cuenta una correlación de anticuerpos neutralizantes con pacientes que se han infectado teniendo esa cantidad más baja de anticuerpos. «Se sabe que teniendo estos anticuerpos un poco más bajos, la persona tiene más riesgo de contraer la enfermedad».

La tercera dosis

Sin embargo, el Gobierno nacional instruyó en el país que los adultos mayores y personas con enfermedades de base, transcurrido los 60 días después de su segunda dosis, ya están habilitados para recibir la tercera dosis.

«No han entendido la orientación de la OMS, los equipos de expertos indican que la vacuna debería aplicarse después de seis meses (…) Si se está vacunando con la tercera dosis después de dos meses, la población aún tiene anticuerpos neutralizantes», explicó y aseguró que aplicar una tercera dosis muy cerca de la segunda, puede acortar el tiempo de inmunogenicidad de anticuerpos.

Ante esto, recomendó a las autoridades inmunizar a la población que no acude a los puntos de vacunación por falta de tiempo, o ir a los hospitales, a los barrios, o iniciar una campaña de vacunación casa por casa para tener una cobertura mayor de inmunizados.

Por otra parte, explicó que las dosis AstraZeneca que están con fecha de caducidad en unos días y se están aplicando como tercer refuerzo, aún son efectivas y no hay riesgo alguno por su pronta fecha de caducidad.

«No hay riesgo, porque el laboratorio da hasta unos días a más de seguridad. No hay ningún problema al respecto. Las personas pueden ir a vacunarse con tranquilidad sus anticuerpos van a estar aumentados después de 10 a 14 días de tener la dosis», sostuvo el infectólogo.

Los países vecinos como Chile y Argentina comenzaron a vacunar a adolescentes y a niños con la vacuna china sin ningún problema y con estudios de fase 1 y 2; incluso, Chile ha realizado estudios de fase 3, con buenos resultados.

Reactivar la educación

«El 26 de octubre probablemente se dé luz verde para la aplicación de la vacuna Pfizer a niños mayores de 5 años, ¿por qué no traemos esa dosis y vacunar esa población de adolescente que necesita volver a las escuelas y reactivar?. ¿Imagínese tener 14 años y le dijeron que la única forma de salir de la pobreza es estudiando y le arrebaten el derecho a estudiar?», exhortó.

El especialista instó a las autoridades bolivianas a hacer un esquema para reactivar la educación. «Se cree en EE.UU por un estudio que hemos perdido una población de niños que nunca más va volver, necesitamos hasta 15 años para nivelar lo que hemos perdido casi dos años sin tener aulas, Bolivia es uno de los primeros países del mundo en no tener aulas abiertas», precisó.