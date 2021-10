ITEI: Hay una alianza encubridora de la justicia y el IDIF en casos que implican a la policía

Sobre el IDIF, indicó que en estos casos, donde están implicados funcionarios policiales, no puede hacer un uniforme independiente, y muestra de esto es que no visita a la víctima de forma inmediata después de lo ocurrido, y si la visita es para hacer una investigación superficial, “donde no se tocan puntos delicados que podrían poner en duda el accionar de un representante de la policía”.

“Hay una alianza de tres partes: la policía, el IDIF y la justicia, y en tanto tiempo que este tema no está enfrentado de forma consciente y sistemática en Bolivia, que esto va a continuar, estamos en un grave problema”, enfatizó. Refirió que solo una reforma judicial no puede cambiar este tipo de actuar de las autoridades, porque se trata más de un tema de mentalidad que está existiendo en órganos de profesionales del Estado “que han aceptado que sus órganos no cumplan con la ley, con la Constitución y que la situación siga así”.