Justicia de corruptos en un país de inocentes

No hay democracia sin división de poderes. Para que los ciudadanos de cualquier país democrático alcancen una verdadera libertad es indispensable que el poder del Estado se divida en varios poderes que sirvan de contrapeso y se frenen entre sí. Esta tesis se la conoce hace más de 200 años de parte del gran jurista francés Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes.

Desde aquel entonces se nos hizo conocer que el ideal de gobierno debería ejercerse en tres ramas: la primera el poder deliberante, es decir el legislativo, la segunda corresponde a la gestión administrativa o sea el Ejecutivo y la tercera, el Poder Judicial o como también se la denomina la Judicatura, que ha de desempeñarse por magistrados independientes elegidos entre miembros del pueblo o de otra forma más selectiva.

Este jurista francés expresó una frase famosa que refleja nuestra realidad como país dos siglos y poco después cuando decía: “Los jueces son la boca que pronuncia la ley”, a lo que añadía que “todo estaría perdido si la misma persona, el mismo grupo de nobles o del pueblo ejerciera un único poder que se convierte en despótico”. ¿Les dice algo esta afirmación? Claro que sí, el MAS controla a su antojo el Poder Legislativo y como arma letal contra la oposición el Poder Judicial, en pocas palabras BOLIVIA está perdida y a un paso de la hecatombe de la desintegración social y territorial.

Todos actualmente en Bolivia, nos vemos sorprendidos por la estrategia del Gobierno que utiliza al Poder Judicial diariamente, haciéndonos conocer: los juicios, las persecuciones, las sentencias, las reaperturas de juicios, la anulación de sentencias, la falsedad de dictámenes, la desaparición de expedientes, la suspensión de jueces, la mala interpretación de las leyes, la protección al narcotráfico y al transporte de precursores químicos, a la trata de personas, al comercio de órganos humanos, archivando juicios relacionados con el fraude, protegiendo a todos los corruptos y corruptas del Gobierno de Evo Morales, etc. Y todas las acciones legales que se llevan adelante es únicamente en contra de aquellos que son opositores, empresarios, policías, militares, comerciantes, gremialistas, alcaldes, gobernadores, diputados, alcaldes, médicos y ciudadanos comunes que participaron en alguna plataforma, que no comulgan con el gobierno ni con las leyes que quieren imponer en contra de los derechos ciudadanos y políticos.

Lo más inaudito es que el propio ministro de Justicia sea el portavoz del Poder Judicial.

Recientemente la GIEI pidió la anulación del decreto que indultaba a todos aquellos que fueron responsables de varios hechos vandálicos el 2019, entre ellos los de Senkata y Sacaba (los verdaderos responsables), la quema de buses Puma Katari y otros. Por lógica, la anulación del mismo de parte del presidente de reciente data, tendría que generarle una responsabilidad penal al propio presidente si fuera un poder Judicial Independiente, ya que esta acción lo convirtió en una especie de cómplice protector de los malhechores que cometieron una diversidad de delitos, tal como lo hicieron los del bando contrario y que ahora están siendo juzgados, aprehendidos y sentenciados A priori sin que exista ningún elemento probatorio que justifique la prisión preventiva.

La protección al delito de parte del Gobierno es tan evidente, que hechos fortuitos y declaraciones que vienen del exterior los desenmascaran de manera vergonzosa. Tal como sucedió con la investigación que realizó el Diario Digital O Estadao de Sao Paulo, donde hacía conocer que Bolivia era el centro del NARCOSUL de distribución de drogas y el paraíso para los narcos del vecino país.

El ministro de Gobierno de manera ligera salió a declarar de que era una nota falsa y de que en nuestro país no existía ningún tipo de Cartel de drogas, MÁS tardó en terminar la declaración, que la Policía boliviana encontró muerto y sepultado en San Matías, a un reconocido y alto miembro del “Comando Vermelho” quien tenía orden de captura de parte de la Policía Federal de ese país, pero que vivía protegido y en paz en nuestro territorio nacional, hasta que llegó el arreglo de cuentas entre mafiosos. Este pequeño hecho certificó de que BOLIVIA es y será protector de lo ilícito, mientras dure quien gobierna para los: CARTELES DE LA DROGA; CORRUPTOS; TERRORISTAS Y ASESINOS…

Solo resta esperar, qué reacción tendrá el Gobierno, el poder judicial y el poder electoral ante la denuncia que realizo el ex jefe de inteligencia de Chávez que reveló que Venezuela envió USD 21 millones en valijas para financiar la campaña de Cristina Kirchner como también lo hizo para apoyar las campañas de: Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano.

Por lo pronto, la justicia brasilera y hasta el de la Argentina, ya pidieron una copia de esta declaración a la justicia española para iniciar los procesos correspondientes. En Brasil, con la finalidad de pedir la anulación de la sigla del PT y la inhabilitación de por vida de Lula.

Solo se está esperando ansiosamente la extradición de este personaje a tierra norteamericana para que “El Pollo” (como lo denominan a este corrupto) colabore con la justicia de ese país y pueda describir todo el entramado de corrupción que se vivió en Venezuela y en gran parte de América Latina, durante los años de gobierno de Chávez y su Socialismo del Siglo XXI, y que hoy en día, Morales quiere ser el heredero de ese patrocinio, tal como lo demostró en las últimas elecciones en el Perú donde su candidato Castillo gano las mismas, lo que lo lleva constantemente a visitar ese país con la intención de organizar el Cartel Andino de la Cocaína, para convertirse en el COMANDANTE MORALES y de esa manera tener los recursos suficientes para crear malestares políticos en distintos países de América.

Justicia solo para masistas es el lema del Gobierno, encubrimiento para los delincuentes es el NEGOCIO de las autoridades nacionales que responden al MAS, si no, quién pudiera explicar el proceder del jefe de la FELCN de Santa Cruz dando órdenes expresas para que un camión cargado con casi cuatro toneladas de precursores químicos dirigido al narcotráfico siguiera su camino y que gracias a la desobediencia de un capitán subalterno este camión fuera decomisado y hecho público este acto. Hasta la fecha el chofer que fue detenido y enviado a la cárcel, guarda silencio y la FELCN no informa nada del caso, ya que seguramente están intentando inventar un cuento masista que involucre a la justicia y a un fallo coherente para esconder y proteger las cabezas de arriba del Gobierno central y de las 6 federaciones de productores de coca del Chapare.

Lo asqueroso de la justicia es ver también, cómo revocan resoluciones de una jueza que falló a favor de la familia Doria Medina siguiéndole un proceso penal, metiéndola presa y reabriendo las investigaciones contra esta familia, demostrando a voz en cuello que la independencia judicial en nuestro país, no existe.

NO EXISTE GOBIERNO, NO EXISTE JUSTICIA, NO EXISTE ESTABILIDAD, NO EXISTE PAÍS

SOLO EXISTEN CORRUPTOS MASISTAS Y ESO DEBERÍA DARNOS VERGÜENZA

Por Alberto De Oliva Maya