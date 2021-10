La FBF espera que San José cumpla con el compromiso de finalizar el campeonato

Adrián Monje, funcionario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), puntualizó que el ente nacional “espera” que el club San José cumpla con los compromisos con los federativos y que el torneo de la División Profesional 2021 finalice con los 16 equipos participantes.

Entre tanto, en las pasadas horas los jugadores del primer plantel fueron licenciados de manera indefinida, además, la preprofesional solicitó la reprogramación del partido contra Guabirá que estaba pactado para el pasado lunes.

“Veremos qué pasa en los siguientes días, qué decisiones toman, como Federación estamos esperando que cumplan con lo que se habló, además el propósito es que este torneo finalice como debe ser, con los equipos que son parte de la División Profesional. No nos adelantaremos a precisar nada qué puede pasar si se retiran del torneo”, formuló Monje en rueda de prensa.

Entre tanto, los santos mantienen su posición de “retirarse” del Campeonato Único debido a que el hilo delgado que los mantenía en este torneo se rompió y no hay más recursos como para seguir compitiendo. No menos cierto es que el día miércoles la Sala Constitucional Número 2 del Tribunal Departamental de Oruro, que resolvió que las pignoraciones de los recursos correspondientes por los derechos televisivos sean cauteladas.

“Lastimosamente en la Federación recibimos más procesos, amparos, que nos complican porque de sacan del trabajo que tenemos que hacer, que es hacer fútbol… es complicado porque estamos más ocupados en amparos, etc. Ahora si San José no se presenta a los próximos partidos tendrá que aplicarse la norma, es decir la planilla del partido irá al Tribunal de Disciplina y será la que tome la decisión correspondiente, pero no está buen adelantarnos a los hechos”, continuó.