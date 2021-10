La Gobernación de Tarija solicita apresurar la transferencia de operación de la PTAR de San Blas

El objetivo es abaratar costos y que Cosaalt asuma la tuición, sin embargo, desde la Cooperativa afirman que esto no es recomendable y piden respetar el contrato, que establece dos años de manejo a cargo de la empresa constructora



A través de una carta oficial firmada por el gobernador, Oscar Montes, la Gobernación solicitó a la Alcaldía de Tarija analizar la realización de un contrato modificatorio que reduzca el tiempo requerido para que se cumplan los plazos establecidos y que la Cooperativa de Servicio de Agua y Alcantarillado (Cosaalt), asuma la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Blas.

Mientras que la empresa constructora, Asociación Accidental Tectar, aún es responsable de la PTAR hasta enero de 2023, según estipula el contrato para garantizar que esté en buenas condiciones y funcione a cabalidad, la Gobernación argumenta que cada mes esto le cuesta Bs 700.000, un gasto que se podría evitar si Cosaalt toma el control de la obra.

En esa línea, el matutino “el Periódico” acudió al gerente general de Cosaalt, José Luis Patiño, para conocer su opinión sobre la intención de adelantar este proceso, dado que según la misiva que se envió a la Alcaldía, la constructora ya capacitó a todo el personal de la Cooperativa y no es necesario que se espere el plazo de dos años para que sus técnicos comiencen a trabajar en la PTAR.

“Lo ideal es que se cumpla el período de dos años de prueba para garantizar que lo que ha construido la empresa está acorde y va a funcionar como se espera, no vemos que se necesite acortar el plazo que técnicamente se ha establecido así, no nos parece que por un tema estrictamente económico se tenga que apresurar las cosas y no dejar que se cumpla, nosotros hemos estado recibiendo la capacitación, hemos conocido la Planta, falta que la empresa nos pase información sobre la parte administrativa y la estructura tarifaria”, aseveró.

El traspaso podría comprometer a Cosaalt

“De la noche a la mañana se pretende cortar estos plazos y traspasar la Planta a Cosaalt, sin embargo, la Alcaldía como entidad que va a recibir esta obra tiene que tomar su propia decisión y después hacer la delegación de administración y operaciones a la Cooperativa”, agregó Patiño.

Nuestro medio trató de contactarse con el secretario de Medio Ambiente de la Alcaldía, Paul Castellanos, para obtener información de primera mano sobre este tema pero lamentablemente no respondió a las llamadas ni mensajes vía teléfono celular.