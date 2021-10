La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ayuda a salvar vidas con la donación voluntaria de sangre

Marcelo Rodríguez, presidente de la Estaca Equipetrol concluye que “donar sangre es una linda oportunidad que se tiene para demostrar nuestro amor a las personas.

Este sábado, el Banco de Sangre Regional Santa Cruz y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a través de su programa “Manos que Ayudan”, llevaron a cabo una campaña de donación voluntaria de sangre. La actividad estuvo a cargo de la Estaca Equipetrol.

«A pesar de los desafíos se pudo llevará a cabo la donación de sangre de manera ordenada y puntual. En esta oportunidad, 42 personas se apersonaron a nuestro centro de Estaca de manera desinteresada para donar sangre que será de gran utilidad al Banco de Sangre”, expresa Sergio Daniel Barrios, segundo Consejero de la Presidencia de Estaca Equipetrol, al agregar que “nos sentimos agradecidos por los resultados y esperamos en la siguiente oportunidad convocar una mayor asistencia”.

Desde el Banco de Sangre indican que si no hay donantes, no se puede ayudar a salvar vidas, tomando en cuenta que abastecen con sangre a los diferentes hospitales destinada a las personas que la necesitan con urgencia o que no cuentan con familiares o amigos que puedan ayudarlos con este requerimiento de vital importancia.

En la oportunidad, Kevin Daniel Rojas, un joven donador expresa sus sentimientos de la siguiente manera: «es la primera vez que dono sangre, fue una experiencia maravillosa poder hacerlo, me sentí muy bien al saber que otras personas se puede beneficiar por mi causa; ahora también se ha convertido en un incentivo para mantenerme saludable y hacerlo en una próxima oportunidad, es gratificante poder contribuir con por lo menos un granito a las personas necesitadas».

Lilian Menacho, otra de las donadoras del día dee hoy indica: “soy donadora frecuente y me gusta hacerlo, uno puede donar cosas materiales o alimento, pero donar sangre es un acto de amor más grande, se requiere un poco de valor y tener fe en que uno se va a sentir un poco mejor después de eso.

Por su parte, Marcelo Rodríguez, presidente de la Estaca Equipetrol concluye que “donar sangre es una linda oportunidad que se tiene para demostrar nuestro amor a las personas. Lo que hacemos es seguir el ejemplo de Jesucristo en cuanto a dar amor y servir”.