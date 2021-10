«La ley no está escrito en piedra», dice Alanes en defensa de un tercer mercado de coca

La Ley General de la Coca 906 reconoce solo dos mercados de comercialización en Bolivia, Sacaba en Cochabamba y Adepcoca en La Paz.

Arnold Alanes, dirigente cocalero afín al MAS. Foto de Archivo: Radio Yungas

La Paz, 15 de octubre (ANF). – Bajo el rótulo de que “la ley no está escrito en piedra”, Arnold Alanes, dirigente de una facción de cocaleros de los Yungas afín al MAS, defendió la compra de un tercer mercado de coca y aseguró que en la Ley General de la Coca no especifica la zona dónde debe funcionar en el departamento de La Paz.

“Pero no dice zona, no dice si en la Ceja, no dice si en Villa Fátima, no dice si en Obrajes, solamente reconoce en el departamento de La Paz”, refutó Alanes, ante el cuestionamiento de que la Ley 906 establece sólo dos mercados de coca, uno en Sacaba de Cochabamba y otro en Adepcoca en La Paz.

El dirigente afín al MAS inauguró un nuevo mercado de la coca el martes en cercanías de la tranca de Urujara de La Paz y reveló que tuvo un costo de $us 800 mil, pero no dijo a nombre de quién está la propiedad.

Indicó que la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz género miles de bolivianos y, como solamente se pagó el 50% del costo del inmueble, el resto será cubierto por los socios de las 17 regionales de los Yungas de La Paz.

La otra facción de cocaleros que actualmente está a la cabeza del Comité Electoral de los Yungas de La Paz rechazó la compra del nuevo inmueble para un mercado de la coca porque va en contra de la norma y pidió al Gobierno poner orden en la venta del producto. Anunciaron movilizaciones para la siguiente semana.

En la actualidad, la venta de coca en el departamento de La Paz se realiza en dos lugares, en el mercado de coca de Villa Fátima y en la zona de Kalajahuira. Los cocaleros que recuperaron el mercado de Adepcoca sostuvieron que la venta del producto en Kalajahuira es ilegal; mientras tanto, Alanes manifestó que los productores se encuentran en ese lugar y no en Villa Fátima.

“Para empezar, la ley no está escrito en piedra, la ley lo ha escrito el hombre; por lo tanto, debido a la necesidad se debe tomar cualquier acción necesaria en función de preservar los derechos de los productores de la coca porque el productor quiere vender. Repito, vayan a darse una vuelta a Kalajahuira, ahí están los productores, no están en Villa Fátima”, apuntó Alanes.

Anunció que presentará una acción de amparo constitución para que nuevamente se reconozca su cargo como presidente de Adepcoca.

Descartó que el tercer mercado se haya adquirido con ayuda del Gobierno, dijo que ese predio es totalmente privado, pero con derechos.

Ante el anuncio de movilizaciones por la otra facción de cocaleros, Alanes cree que es parte de la democracia y en ninguna institución se puede tener el 100% de apoyo de las bases. “Están en su derecho de movilizarse”, indicó.

Dijo que cuenta con el apoyo de al menos 40.000 socios y varios de ellos estuvieron presentes en la inauguración del mercado en Urujara. Adelantó que ya tienen proyectado que el predio preste servicios de compra y venta de coca, además que servirá de almacenamiento.

La Ley General de la Coca en su artículo 23 establece que «Se reconoce en el Departamento de La Paz el Mercado de la Adepcoca y en el Departamento de Cochabamba el Mercado de Sacaba», en consecuencia, un tercer mercado está al margen de la ley.