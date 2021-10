La paradoja de Jhonny y los funcionarios municipales

Desde que inició la gestión del alcalde Jhonny Fernández, una serie de sucesos bochornosos — relacionados a funcionarios municipales— ha puesto a la población cruceña en una situación de desconfianza acerca de su capacidad de escoger personas íntegras para el desempeño de la función pública en el municipio. En contraposición, la semana pasada ha surgido una nueva y aun más grave denuncia. Un funcionario que actuó de manera correcta, haciendo notar irregularidades en el cumplimiento de las leyes para la protección del cordón ecológico, ha sido despedido sin motivo alguno. Esto nos lleva a hacernos las siguientes preguntas: Por un lado, ¿no conoce el alcalde a los funcionarios que contrata? ¿No revisa los antecedentes de estas personas? Y, por otro lado, ¿está el cordón ecológico hipotecado a grupos de poder a los que el alcalde debe retribuir? ¿Qué otros espacios de la ciudad tienen el mismo estatus?

Todo comienza en agosto, cuando en las redes sociales se hace viral el video de Diego Peña, funcionario municipal, agrediendo físicamente a su pareja y verbalmente a los vecinos de la zona, para luego escapar del país con el objetivo de evadir la justicia. A finales de este mismo mes, el Secretario de Autonomía del Gobierno Municipal, José Luis Santistevan, pierde los estribos en una reunión con los concejales sobre el futuro del BRT y ofrece al presidente de bancada de Comunidad Autonómica (CA), Juan Carlos Medrano, resolver las desacuerdos a través un antiguo método cruceño: afuera y a los puños. El mismo, posteriormente, se retractaría y sería mantenido en el cargo. Sin que acabe agosto, Raúl Gutiérrez, otro desafortunado funcionario municipal, fue detenido por la Policía manejando en estado de ebriedad un vehículo oficial de la Alcaldía, siendo imputado por los delitos de uso indebido de bienes del Estado y conducción peligrosa.

Ya en septiembre, ¿qué mejor regalo para Santa Cruz que una avalancha de escándalos políticos en el Municipio? Pues sí, Andrea Forfori, Secretaria de Parques y Jardines, denuncia a inicios de este mes a Marco Peña, ni más ni menos que un nombre del círculo cercano al alcalde Jhonny Fernández, por supuestos cobros indebidos y corrupción. Si bien Peña fue despedido de sus funciones, Forfori no contaba con que recibiría una contrademanda por calumnias del mismo Peña. Un intrínseco vaivén de acusaciones a imagen y semejanza de los tiempos de democracia pactada.

Sin embargo, a la secretaria de Parques y Jardines aparentemente le gustó el protagonismo y fue víctima nuevamente de “personas inescrupulosas“ que la acusan de haber pedido licencia del Municipio por enfermedad y haberse ido a bailar en un matrimonio en La Paz.

Lo más grave ocurre, no obstante, en los días más cercanos a la efeméride cruceña, como si desde el municipio supieran que un buen regalo para los cruceños es definitivamente un buen escándalo mediático. Lamentablemente, dos mujeres tienen que sufrir nuevamente el machismo recalcitrante que parece ser requisito para acceder a una Dirección o Secretaría Municipal. Franz Coscío, Secretario de Alumbrado Público, agrede el día 21 de septiembre, en alusión al día del amor y la amistad, a la ciudadana Sasha Vásquez, quien decide no callar y denunciar públicamente a su agresor. Éste habría insultado de manera denigrante y racista a la joven, además de haberle escupido y haber intentado atropellarla, según la denunciante. Tristemente, la madrugada del 24 de septiembre, mientras los cruceños festejábamos el grito libertario de nuestro pueblo, el funcionario municipal, Daniel Júnior Martínez, agredía a su pareja causándole lesiones indignantes que se viralizaron en las redes sociales. Posteriormente, éste también se daría a la fuga para evadir la justicia.

Ahora, aquí viene lo paradójico: varios de los funcionarios municipales que incurrieron en estos actos bochornosos e incluso indignantes, sobre todo viniendo de servidores públicos, no fueron despedidos de sus funciones en el Gobierno Municipal. Obviamente los delitos son personales, pero eso no se contrapone a la vital cualidad de un político de saber escoger quienes lo rodean para cumplir la función pública, especialmente si se trata de secretarías o direcciones que coordinan acciones diariamente con su persona. ¿Hay cargos hipotecados y en consecuencia inamovibles en la comuna cruceña?

Asimismo, el alcalde Jhonny Fernández despidió en días pasados al arquitecto Alex Darko Rodríguez, ex Director de Gestión Urbana, por cumplir con su trabajo y denunciar irregularidades en su informe acerca del estado del cordón ecológico. El concejal Federico Morón (CA) y el periodista Carlos Valverde vienen denunciando hace semanas hechos de corrupción y ecocidio en este área de protección municipal. Y, paradójicamente, cuando un funcionario cumple con su deber de manifestar cuando no se están cumpliendo las leyes, es despedido. ¿El alcalde Jhonny Fernández tiene el cordón ecológico hipotecado a grupos empresariales de su interés? Si ese fuera el caso con este grandioso espacio de conservación, ¿cuál es la situación de otros espacios municipales sin tanto valor para la ciudad? Pareciera que en las últimas elecciones solo haya cambiado el alcalde de Santa Cruz de la Sierra y no así quienes realmente la gobiernan.

Fuente: publico.bo