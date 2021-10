La Paz: Estafan a 70 personas con una inmobiliaria

Fuente: paginasiete.bo

Jorge Quispe – Marco Belmonte / La Paz

En 2018, un anuncio apareció en un diario. “¡Invierta $us 100! y ¡Gane 4% mensual!”, la oferta era imperdible, la banca ofrece 3%, pero al año. Varios consultaron, luego se enteraron que una inmobiliaria y una financiera de nombre Jireh (Dios, en hebreo) estaban al frente. Atraídos por el interés por pagar, 70 personas invirtieron y recibieron ganancias por un tiempo; sin embargo, luego los responsables desaparecieron. Dos personas son procesadas por estafa con víctimas múltiples en la Fiscalía paceña.

“A mí me estafaron 40.000 dólares que entregué a la inmobiliaria donde me dijeron que podía invertir ese dinero en un ‘anticrético inteligente’, así lo llamaban ellos. Ahora no puedo recuperar mi dinero”, cuenta una de las víctimas que prefiere el anonimato. Aquello del “anticrético inteligente” es sólo una de las tretas, según el abogado Eusebio Vera, que representa a cuatro de las 70 personas que fueron estafadas por Daniel C. y Luciana P.

Esta semana, se descubrió en Bolivia de la aplicación china iShot, con la que fueron estafadas al menos 2.400 personas en todo el país. No obstante, otros apelan a ingeniosos modus operandi, según Vera para robar dinero de sus víctimas.

“Ofrecían intereses del 3% y comisiones del 1% al 2% a través de su ‘banquito’, una financiera con la que según ellos se podía conseguir jugosas ganancias y para ello presentaban como garantías las recaudaciones de un colegio en Achachicala y un jardín infantil en Irpavi, además de un terreno en Chicani, pero todo era una farsa”, cuenta Vera, el abogado.

Otra de las víctimas relata cómo fue engañada a través del “banquito”, como ellos bautizaron a su financiera. “Yo también di 40.000 dólares y me dijeron que con su financiera o Jireh podía ganar dinero, porque era un grupo cerrado donde participaban feriantes de Alasita, Navidad y otros, pero ahora no puedo recuperar mi dinero”, corrobora. Vera confirmó que Jireh no está registrada en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Entre 2018 y 2019, los inversionistas ganaron algo de dinero, pero a fines de 2019 y principios de 2020 los responsables de la inmobiliaria desaparecieron.

Proceso penal

Vera confirma que Daniel C. y Luciana P. son investigados por estafa con víctimas múltiples cuya sanción es privación de libertad de dos a ocho años. En junio, un juzgado determinó detención domiciliaria para ambas personas, con salida laboral.

Ante las acusaciones, según Vera, los sospechosos dijeron que la pandemia los afectó económicamente, pese a que los casos son de 2018 y 2019 antes de la crisis sanitaria. Y como medida precautelar se pudo anotar un terreno de Chicani, empero si al final se logra el remate del predio, no alcanzaría para devolver el dinero a las víctimas.

“Las dos personas han recibido montos desde 5.000 hasta 80.000 dólares en algunos casos y estamos hablando de al menos 70 personas que han sido estafadas”, confirma el abogado Vera.

Esta semana, Vera presentó una querella contra ambas personas y en los próximos días se solicitará al juez una conminatoria “para pedir la acusación formal e ir al juicio”, anticipó.