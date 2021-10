La pulseta de movilizaciones comienza este domingo y se extiende hasta el martes

Fuente: paginasiete.bo

La pulseta entre los sectores que rechazan la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y el gobierno comienza este domingo con concentraciones en defensa de la democracia y se extenderá al menos hasta el próximo martes, con una movilización oficialista de respaldo al presidente Luis Arce.

Se prevé que el día de mayor tensión será el lunes, cuando se cumpla un paro cívico nacional que ha recibido respaldo desde varios frentes y que el Gobierno y los sectores que lo respaldan intentan neutralizar advirtiendo sobre el costo económico que tendrá una medida como esa para el país.

Para este domingo, cuando se recuerdan 39 años de la recuperación de la democracia en el país, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) han convocado a un acto “en defensa de la democracia”, que se realizará a partir de las 18.00 en puertas de la institución defensora de los derechos humanos, en la zona de Sopocachi de La Paz.

“El evento se realizará bajo un programa especial, con la participación de diversos sectores de la sociedad civil, organizaciones políticas, sociales, vecinales, plataformas. Los asistentes deberán portar los símbolos patrios y asistir con medidas de bioseguridad”, señala la convocatoria.

Mediante un video difundido en redes sociales, el expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa, expresó su respaldo a este acto y también al paro nacional que se realizará el lunes.

Comunidad Ciudadana participará en la conmemoración de los 39 años de la democracia y apoya el paro del lunes contra la ley policiaca que pretende aprobar el MAS. pic.twitter.com/zOJQjvDC5S — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) October 9, 2021

“Particularmente importante la concentración que tendremos en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en función de un tema central: defender una democracia que ha sido secuestrada por el MAS y que debemos recuperar”, dijo.

Sobre el lunes, explicó que el objetivo es rechazar una ley que atenta contra los bolivianos al pretender generar un “Estado policiaco” que afectará especialmente a los micro, pequeños y medianos empresarios.

En conferencia de prensa realizada en Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico de esa región, Rómulo Calvo, también recordó que este domingo se celebran 39 años de la recuperación de la democracia, la misma que- advirtió- se encuentra “pendiendo de un hilo, ya que tenemos un gobierno que recibe órdenes de la organización criminal Siglo XXI”.

“Pero el festejo mayor tiene que ser cuando podamos, de alguna forma, mantener esta democracia. Esta democracia que en este momento nos toca defender para que tengan un futuro diferente nuestras nuevas generaciones. Mañana salgamos a las calles con la alegría de haber vivido 39 años de una democracia plena. El día lunes 11 los esperamos, a apoyar el paro”, agregó.

El paro fue respaldado por varios sectores, entre ellos las alcaldías de las ciudades capitales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mientras que el Gobierno advirtió sobre las pérdidas que causará esa medida de presión y anunció que habrá vigilancia policial para que ese día no ocurran incidentes violentos.

El canciller Rogelio Mayta opinó además que el paro busca impunidad para los responsables del “golpe de Estado” de 2019, además de desestabilizar al Gobierno.

«No podíamos esperar otra cosa, no nos extraña que estén haciendo este paro, porque tiene dos objetivos, por un lado impunidad, en ese paro que están promoviendo no hay una reivindicación social, no hay nada más que el pedido descarado de que no quieren ser convocados a la justicia, no quieren ser procesados, pese a que han tenido actuaciones en la crisis política de 2019», afirmó.

El oficialismo, en respuesta a estas movilizaciones, organiza para el martes 12 una concentración que anuncia masiva en la ciudad de Cochabamba, en defensa del gobierno de Luis Arce y de la wiphala.

El jueves, el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, hizo un llamado a los sectores sociales para que participen en esta marcha «en defensa de la democracia y los símbolos patrios».

“Las organizaciones sociales del país no vamos a permitir una vez más intentos de desestabilización, no vamos a permitir que otra vez la derecha criolla desde Santa Cruz desestabilice nuestro gobierno”, advirtió.