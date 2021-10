La zona de ex Zofraco se incendia; Policía no halla muerto pese a aviso de comunarios

Fuente: Opinión

Un incendio de magnitud se desató esta tarde en la zona de ex Zofraco. Inicialmente, los comunarios del lugar advirtieron sobre la presunta muerte de una persona. Sin embargo, más tarde, la Policía descartó que existieran bajas humanas, producto del siniestro considerable.

Un equipo de OPINIÓN que llegó hasta la zona, reportó que se trata de al menos dos cerros contiguos en los que hay mucha vegetación.

Ya se desplazaron a la zona personal de Bomberos de Quillacollo, de la Unidad de Gestión de Riesgos y otros grupos, con el objeto de llegar a lugar que sería de difícil acceso. La Cruz Roja también está allí.

El coronel Adalid Valenzuela, comandante de la Policía de Quillacollo, negó que existieran muertos, del mismo modo que descartó que hubiera personas dañadas por el fuego. Agregó que trabajan allí 20 elementos de la Epi Sud y de Bomberos.

«Gracias a Dios no hay nada (de fallecidos). Pienso que no va a haber tampoco. Es en una serranía donde no tenemos viviendas ni gente. Si habría una persona quemada, nosotros seríamos los primeros informados. No hay absolutamente nada», dijo el coronel.

Por fortuna, la zona del siniestro no se encuentra poblada, por lo que tampoco hay reportes de casas damnificadas. «Es considerable el terreno quemado, pero no tenemos viviendas (dañadas). La Unidad de Bomberos nos proporcionará la información (de las causas)».

Entre tanto, el reporte de Bomberos da cuenta que el incendio habría empezado por chaqueos y que ante el difícil acceso a la zona que requiere una caminata de al menos media hora, por lo que se envió personal con mochilas y mata fuegos.

Los bomberos han resultado lastimados por los espinos de la zona.