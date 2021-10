Las deudas impiden que varios clubes se entrenen

La crisis económica golpea a varios clubes en puertas del reinicio del torneo de la División Profesional. Algunos equipos están en paro y jugarán sus partidos de la fecha 22 con poco entrenamiento.

Fuente: paginasiete.bo

Wilstermann, Oriente Petrolero y Real Santa Cruz decidieron parar. A ellos se suma San José, que incluso amenazó con no jugar el certamen.

Los rojos cumplieron en la víspera su segundo día de huelga, anticiparon que no volverán a trabajar si es que no se les completa al menos un mes de sueldo, a los aviadores se les debe cuatro meses.

Los cochabambinos visitarán a Always Ready este miércoles desde las 15:00 en el estadio de Villa Ingenio.

Real Santa Cruz también está en paro. Los jugadores piden que se les pague al menos un mes de salario; según los futbolistas los dirigentes desaparecieron.

“En estos 19 días no apareció nadie en el vestuario y explique por qué no pueden pagar al menos un sueldo. Siempre nos prometen, pero nada se cumple. El equipo quiere un sueldo entero, no medio, nos los merecemos”, indicó Edarlyn Reyes, delantero merengue que visitará a Blooming este domingo.

La plantilla de Oriente Petrolero reclama tres meses de salario, estaba en paro, pero por voluntad de los jugadores se reiniciaron los entrenamientos el miércoles, de cara al juego del martes con Real Potosí.

San José también volvió al trabajo, al parecer concluirá el torneo jugando.