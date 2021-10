Las fotografías de Matthew Perry que generaron preocupación

Meses después de verlo en la reunión televisiva de “Friends”, el actor fue retratado en las calles de Los Ángeles con una apariencia muy descuidada

Matthew Perry, el actor de «Friends», fue visto dando un paseo con un amigo en Los Feliz, California





El pasado fin de semana, Matthew Perry fue fotografiado en las calles de Los Ángeles con un aspecto desalineado que causó preocupación. En las imágenes recientes se puede ver al popular actor en mal estado físico y con una expresión perdida.

La estrella de “Friends”, que no suele ser visto en público, fue retratado en un local de una reconocida cadena de cafeterías, ubicada en el barrio Los Feliz de Los Ángeles.

El intérprete estadounidense, de 52 años, lucía serio y algo desorientado mientras salía del local, con un café en sus manos. Junto a él estaba un amigo, con quien se quedó conversando un rato mientras se fumaba un cigarrillo arriba del vehículo.

No es la primera que Perry es visto en mal estado en la vía pública.

Las imágenes de Matthew Perry por las calles de Los Ángeles que generan preocupación (The Grosby Group)

En mayo, Perry apareció en “Friends: The Reunion” de HBO Max junto a sus coprotagonistas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc.

Perry interpretó a Chandler Bing en la popular comedia de 1994 a 2004.

En el especial de “Friends”, el comportamiento del actor causó preocupación entre sus fans. Durante las casi dos horas que duró el programa, los espectadores destacaron que el actor estuvo la mayor parte del tiempo serio y callado. Al hablar, Perry lo hacía de forma algo extraña con cierta dificultad para expresarse y arrastrando las palabras.

Su apariencia en el especial y sus problemas para hablar dio pie a todo tipo de especulaciones sobre la salud del actor, obligando al productor Kevin Bright a pronunciarse al respecto durante una entrevista a The Hollywood Reporter. “Él parece más fuerte y mejor que la última vez que lo vi”, respondía Bright al respecto.

El director de “Friends: The Reunion”, Ben Winston, también defendió al actor. “La gente a veces puede ser cruel. Ojalá no lo fueran”, afirmó. “Estuvo genial”, dijo Winston al citado medio sobre el paso del intérprete en el especial de HBO Max. “Me sentí feliz y afortunado de dirigirlo”, añadió.

Matthew Perry luce irreconocible (The Grosby Group)

Durante el encuentro televisivo, Perry recordó haber sentido que “iba a morir” mientras filmaba cada episodio “A veces decía una línea y ellos no se reían y yo sudaba si no obtenía la risa que se suponía que debía tener”, relató el actor. “Me asustaba”.

La revelación de Perry tomó a sus compañeros de reparto por sorpresa y Kudrow respondió: “No nos dijiste nada de eso”, a lo que Perry replicó: “Sentí eso todas las noches”.

David Schwimmer y Matthew Perry en la reunión de «Friends».

Cortesía de HBO Max

Perry, quien estuvo entrando y saliendo de rehabilitación de 1997 a 2001, reveló años atrás que tenía recuerdos “borrosos” del período entre la tercera y la sexta temporada del exitoso programa de televisión, en el que interpretó a Chandler Bing, por su adicción a las drogas y al alcohol.

En sus inicios, Perry quiso ser un actor de éxito, pero también ansió la fama que acompañaba a ese éxito. “Quieres llamar la atención, quieres dinero y quieres el mejor asiento en el restaurante”, confesaba a The New York Times. En la cima de su carrera, cayó en las drogas y en el alcohol. “No me volví sobrio porque tenía ganas, sino porque estaba preocupado de morir al día siguiente “, se sinceraba en la misma entrevista.

La estrella de Hollywood, que ha sido abierto sobre su adicción al alcohol y a las drogas, contó que comenzó a consumir tras un accidente de esquí acuático. “No podía parar”, dijo el actor a la revista People. “Con el tiempo las cosas se pusieron tan mal que no podía ocultarlo, y entonces todo el mundo lo sabía”.

“Soy una persona reservada, pero estaba en un programa que lo veían treinta millones de personas. Era público lo que me estaba sucediendo”, reconoció en su momento. Recorrió un largo camino para conseguir recuperarse y estar “libre” de todo tipo de sustancias. “No se puede tener un problema de drogas durante 30 años y luego esperar que se solucione en 28 días”.

En 2018 el actor tuvo serios problema de salud. El artista sufrió una perforación de gastrointestinal por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y pasó tres meses en el hospital.

Perry ahora está sobrio, pero sin planes de boda con Molly Hurwitz, una gerente literaria, con quien terminó una semana después de que el especial de “Friends” saliera al aire. “A veces, las cosas simplemente no funcionan. Le deseo a Molly lo mejor”. Con estas declaraciones a la revista People, el actor confirmó su separación en junio.