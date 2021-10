Las víctimas del Banco Unión no tenían seguro contra robos digitales

Fuente: El Deber Ernesto Estremadoiro Flores

El robo cibernético que sufrieron 16 clientes del Banco Unión puso en alerta al sistema financiero e incluso a las operadoras telefónicas. Pero lo más grave de este hecho es que las personas no tenían ningún seguro contra este tipo de ataques, en los que se vació sus cuentas donde muchos tenían los ahorros de toda una vida.

Así lo manifestaron algunas víctimas que fueron contactadas por EL DEBER. Cabe recordar que el domingo, el periódico Página Siete, publicó que 14 clientes denunciaron el robo de sus ahorros mediante la vulneración de sus cuentas en las plataformas digitales del Banco Unión: Uninet Plus o Unimovil. Hasta ese día se calculaba que lo sustraído llegaba a 638.300 bolivianos.

Ahora el número de víctimas creció a 16 y la cifra robada a Bs 845.905, pero puede ser más.

Después de que se revelara este hecho, la financiera estatal aseguró que no podía reembolsar el dinero robado porque no contaba con esos recursos.

“No podemos reintegrar porque el banco no tiene esos recursos”, dijo en conferencia de prensa el martes, la gerente general de la entidad financiera, Verónica Ramos y agregó que las transacciones digitales de los usuarios son protegidas con la tecnología necesaria, porque son supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Esta postura es rechazada por varios afectados. Dilmer Villalobos, es uno de los que exige que el banco responda ante esta situación.

Este ingeniero forestal de 30 años, sufrió el robo de Bs 64.000. Estos recursos eran parte de un crédito que obtuvo con la financiera para invertirlos en un vivero, que ahora no podrá ejecutar porque su cuenta fue vaciada.

Explicó que el 24 de agosto su línea de Entel quedó inhabilitada, pero cuando logró reestablecerla se percató de que alguien uso su número de celular para ingresar a su cuenta en Uninet y transfirió estos recursos a otra entidad financiera.

El hombre denunció que la plataforma no tenía ningún tipo de seguro para cubrir el percance.

“La plataforma no tiene seguro. El único seguro cubre solo la tarjeta de débito. Nos hemos reunido con la gerencia y nos dijeron que, dentro de 15 días, investigarán caso por caso”, señaló.

Un testimonio similar dio Deisy Ucieda. A esta maestra, de educación especial de 35 años, mediante este ataque le sustrajeron Bs 38.500 que, según ella, “eran los ahorros de toda una vida”. “Solo me dejaron Bs 500 en la cuenta”, aseguró.

Lo lamentable, según la maestra, es que la financiera les dijo que al realizarse el robo por plataformas digitales, no tienen seguro.

Otra afectada -que pidió mantener su identidad en reserva- señaló que el banco dijo que en estos casos no corresponde la aplicación de ningún tipo de seguro.

EL DEBER envió un cuestionario al Banco Unión preguntando si sus plataformas digitales tenían alguna cobertura contra este tipo de percances, pero hasta el cierre de edición la financiera estatal no respondió. También se consultó a la ASFI si las normas permiten que los servicios digitales no tengan ningún tipo de resguardo, pero no contestaron.

Otro de los afectados reveló el mismo modus operandi, la inhabilitación de sus líneas telefónicas: Tigo y Entel, y después el robo de sus recursos.

Desde Tigo, María Laura Mendoza – gerente de Marca y Comunicación de esa compañía, dijo que cumplen a cabalidad los procedimientos y controles específicos para la recuperación de la SIM Card de forma segura.

Sobre los hechos de esta semana, agregó que recibieron algunos reclamos y los atienden bajo los procedimientos establecidos.

En tanto que desde la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) señalaron que los fraudes denunciados en los últimos días son hechos aislados que no representan un riesgo significativo para la banca; “sin embargo, así se trate de un solo caso, éste merece ser atendido debidamente”, dijeron.

No obstante los afectados anunciaron que radicalizarán su protesta con marchas y huelgas.