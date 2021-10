Lima anuncia acción penal contra exconsejeros de la Magistratura implicados en la ‘desaparición’ de expedientes

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que se emprenderá acción penal ordinaria contra los exconsejeros de la Magistratura Dolka Gómez y Gonzalo Alcón, debido al caso de la “desaparición” de casi 200 expedientes de procesos disciplinarios.

Explicó que se activará el proceso ordinario tomando en cuenta que recientemente el Tribunal Constitucional emitió una sentencia ratificando el alejamiento del cargo de Gómez y Alcón, en el marco de una Acción de Cumplimiento impulsada por el Ministerio de Justicia.

Gómez y Alcón fueron cesados en julio en el cargo de consejeros debido a que una Sala Constitucional consideró que incurrían en incompatibilidad, al tener a familiares trabajando como jueces. Esa decisión fue ratificada por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia 681/2021.

Lima señaló que, con la sentencia, ya se puede decir oficialmente que Alcón y Gómez son exconsejeros de la Magistratura, por lo cual se abre la instancia penal para procesarlos.

“Ellos al no ser más consejeros de la Magistratura van a tener que responder estos actos irregulares ya en la vía ordinaria y no en la Asamblea, que siempre ha sido un proceso más moroso y complejo, no es un proceso que funcione tan eficientemente como uno quisiera, pero vamos a seguir ya la acción penal ordinaria”, dijo Lima en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

El caso de los expedientes desaparecidos fue denunciado públicamente en septiembre por los consejeros que ingresaron al cargo en lugar de Alcón y Gómez. Dijeron que se habían “extraviado” unos 200 expedientes de procesos disciplinarios.

El Consejo de la Magistratura informó esta semana que los expedientes fueron devueltos “de a poco” por exfuncioarios de Gómez y Alcón.

El Ministro de Justicia señaló que este caso no sólo se trata de la desaparición de documentos, sino implica que denuncias contra jueces por corrupción o graves irregularidades no tuvieron respuesta por dos o tres años. Tildó esa situación como inadmisible.

“Vamos a ir con toda la fuerza de la ley, del procedimiento para que se aclare la situación”, anunció Lima, quien además consideró una “buena noticia” que Alcón y Gómez ya no puedan volver al Consejo de la Magistratura.