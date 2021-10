Lluta se despide entre lágrimas: “Que el Gobierno tenga este mensaje, que nunca más se meta con Adepcoca”

Armin Lluta dejó este martes el cargo de presidente de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) de La Paz. En medio de lágrimas y bastante emotividad, el dirigente dijo que deja el cargo por la unidad de esa organización.

“Muchos hermanos me han dicho que me vaya, otros que me quede, me voy por la unidad, por la puerta grande(…) Hay que luchar, hermanos, que el Gobierno tenga este mensaje de que con Adepcoca nunca más se meta. Gracias, me voy compañeros, gracias hermanos”, señaló.

Ayer, tras 15 días de conflicto, el Comité de Autodefensa retomó la sede de los productores de la hoja verde, que permanecía bajo el resguardo de la Policía Boliviana y la dirección de Arnold Alanes, que se proclamó presidente de los cocaleros y fue reconocido por el Gobierno.

Ahora, la asamblea de los cocaleros decidió que se elegirá a un nuevo representante dentro de 30 días, en elecciones a las que no se podrán presentar Lluta, Alanes o Fernando Calle, quienes aparecieron como las tres cabezas de ese sector.

“Permítanme despedirme de ustedes, permítanme despedirme, no me aferro al cargo, me voy con lágrimas porque han sido maltratadas mujeres, hombres, jóvenes valerosos. Me voy, gracias Yungas, gracias a nuestras provincias, volveré con más fuerzas”, agregó Lluta

Las 17 regionales de los Yungas designarán a delegados para conformar un comité electoral que lleve adelante la votación, mientras que el comercio de la coca se reanudó desde ese mercado, que va normalizando sus actividades.

La asamblea de Adepcoca I FMBolivia