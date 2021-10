Madre de Yassir Molina denuncia que el motín de Cantumarca está dirigido “desde arriba”

Un juez potosino determinó programar una audiencia contra Molina, acusado por causar lesiones a un privado de libertad en el penal de Cantumarca, en Potosí. Por orden judicial se decidió enviar a Molina a una cárcel de Oruro.

Daniela Hidalgo, madre de Yassir Molina, llegó este sábado a Oruro para esperar la llegada de su hijo al centro penitenciario de San Pedro, allí se enteró de que un juez potosino determinó programar una audiencia contra su hijo, acusado por causar lesiones a un privado de libertad en el penal de Cantumarca, en Potosí.

Tras un motín que se registró el viernes en la cárcel de la capital potosina, por orden judicial se decidió enviar a Molina y a otros cuatro miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) hasta el centro penitenciario de Oruro, para evitar mayores conflictos.

Hidalgo denunció que el motín de los reclusos de Cantumarca está dirigido “desde arriba” y dijo que si algo llegara a suceder con la vida del líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) será responsabilidad del Gobierno y del viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox.

“Estoy sorprendida por las irregularidades que están cometiendo, lo están notificando para mañana, a las 10:00 a una audiencia de lesiones contra un interno; entonces, están queriendo agravar la situación armando algo para que él venga con un antecedente de mala conducta”

La mujer asegura que en tan solo un mes que estuvo en la cárcel de Potosí es imposible que hubiera llegado a tener tanto poder como se dice en los pasillos del centro.

“Yassir siempre ha velado por la integridad de todos los privados de libertad, pido al director que abra las puertas y demuestre de qué privilegios gozaba, él era un preso común y corriente que compartía su celda con cuatro presos más”, asegura.

“Han vulnerado sus derechos desde un principio y lo siguen haciendo, que en menos de seis meses esté en tres cárceles solo por pintarrajear una pared es algo que se solo se ve en Venezuela”, agrega Hidalgo, que anuncia que asistirá a una reunión con representantes de DDHH para denunciar lo que está ocurriendo con su hijo.

Recluso relata agresión

Un recluso de la cárcel de Cantumarca relató que fue objeto de agresión y extorsión por parte de Yassir Molina, según informó Bolivia TV.

“Me han pateado ahí adentro (…) era un alto, choco, con tatuaje y polera. Cuando estaba entrando me dijo ‘aquí se saluda, hay que respetar’, cuenta uno de los reclusos de Cantumarca, de acuerdo con la nota del canal televisivo.

“Que cosas estás agarrando en tu mano. Traiga, me han dicho sus cuates (amigos) luego dijeron ‘salga’», indica el recluso, que relata cómo le quitaron sus pertenencias.

El privado de libertad, que no fue identificado, fue derivado al sector de atención médica, según las imágenes.

En respuesta, Molina declaró que «lamentablemente vivir bien había sido un delito» y negó que exista una pugna de poder al interior de la cárcel o que haya extorsionado a los reclusos.

«Aquí no hay una pugna de poder como lo indican, nosotros vivíamos en un pabellón totalmente diferente, totalmente aislados. A mi no me interesaba entrar a la población ni se hizo ningún cobro irregular. Gracias a la ayuda llegó pintura y otras cosas para mejorar los ambientes», dijo Molina antes de ser enviado a Oruro.

Fuente: El Deber