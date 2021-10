Manfred: «Espero que la justicia no reciba presiones, que no vaya contra todo un pueblo»

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó hoy su inquietud en torno a la audiencia de la Sala Constitucioinal, de Sucre, prevista para mañana, donde la justicia determinará si es inocente o culpable en el proceso que se lleva a cabo en su contra por presunta «conducta anti económica» en la ejecución presupuestaria de obras para el tramo El Sillar, de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, cuando él era prefecto (cargo que ahora es de Gobernador).

«Espero que la justicia actúe en derecho, que no reciba presiones. Me informan ahorita que Nelson Cox había llegado justamente a Sucre. No sé para qué habrá llegado. Seguramente para hacer su trabajo de presión. Los administradores de justicia van a tener que actuar con la ley, como corresponde y no ir contra todo un pueblo porque lo que quieren hacer es injusto», denunció ante los medios de comunicación.

Reyes Villa ponderó el apoyo recibido por los manifestantes apostados en la plaza 14 de Septiembre y cuestionó una vez más la naturaleza de estos procedimientos. «Son sentencias políticas, que el pueblo cochabambino no va a aceptar. Miren a la gente que está aquí (en las afueras de la Alcaldía). Han venido voluntariamente».