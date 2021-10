El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, convocó este viernes a sus seguidores a continuar unidos y no dejar que “caprichos aislados” vayan en contra de la decisión del soberano, después de que la justicia determinó mantener en suspenso la ejecución de su sentencia de cinco años de cárcel por el caso Sillar Alternativo.

El jueves, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca negó la tutela solicitada por Reyes Villa, pero también ratificó su medida cautelar hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el caso, por lo que sigue ejerciendo su cargo de Alcalde.

Estoy “totalmente tranquilo (aunque) muchos hubieran querido verlo a Manfred ya en la cárcel; (pero) aquí hay todo un pueblo, hoy el que manda, siempre ha sido así, no solo hoy, (es) el soberano; entonces es importante que el pueblo esté unido y que no dejemos que caprichos aislados vayan en contra del soberano”, dijo Reyes Villa.

La posible ejecución de la sentencia condenatoria del Alcalde, que ganó las elecciones subnacionales con el 55,63% de los votos de la población, provocó una serie de movilización en Cochabamba e incluso en Sucre, hasta donde algunos grupos de personas, la pasada jornada, se trasladaron a esperar el resultado de la decisión de la Sala Constitucional Segunda.

Ahora como la decisión está en manos del “Tribunal Constitucional, seguramente (esa instancia) hará su trabajo, (pero) no se olviden que vamos a estar en una vitrina jurídica, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional; (por eso) yo le digo al pueblo cochabambino que en todo momento estemos unidos porque (si se ejecuta la sentencia) no van a perjudicar a Manfred, sino a Cochabamba”, insistió.

Además, la autoridad volvió a agradecer a sus seguidores por todas las expresiones de apoyo que le mostraron.

Solo “gracias a Dios y gracias a ellos estamos haciendo gestión y que vamos a seguir haciendo, por eso es importante, como dice un dicho, la unión hace la fuerza, mientras estemos unidos, vamos a avanzar”, ratificó.