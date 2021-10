Marchistas de Sacaba y Senkata exigen reunión con el Presidente; rechazan a Lima

Los marchistas de Sacaba y Senkata, tras una caminata de una semana de Caracollo a la ciudad de La Paz, exigen reunirse con el presidente Luis Arce y rechazan un encuentro con el ministro de Justicia, Iván Lima, tal como señalaba la invitación al diálogo del Gobierno, debido a que desde marzo Lima no aceptó audiencias con este sector.

Fuente: lostiempos.com

El representante de Derechos Humanos en El Alto, David Inca, rechazó la carta de invitación al diálogo que llevó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. Acotó que tampoco quieren reunirse con el director del Servicio de Asistencia a la Victima (Sepdavi) dependiente del Ministerio de Justicia del país, Tito Tornero, debido a que no asistió a tres reuniones con las víctimas de Sacaba y Senkata.

“Ni con el Ministro de Justicia ni con el señor Tornero porque ellos ya han jugado con la fe de los compañeros y, por lo tanto, no podemos hablar con alguien que ha jugado con la esperanza de nuestros compañeros”, dijo Inca al Viceministro de Seguridad Ciudadana.

Inca rechazó la carta de invitación al diálogo, porque consideró que al admitir la misiva, aceptaba la reunión con Lima y Tornero, aspecto que es rechazado por las víctimas de Sacaba y Senkata.

Las víctimas de Sacaba y Senkata reclaman justicia por los 37 muertos y centenares de heridos que dejaron las intervenciones policiales y militares que se dieron en noviembre de 2019, durante los conflictos electorales y tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, luego de que éste fue acusado de cometer fraude electoral.

No obstante, Inca abrió la posibilidad de aceptar la reunión con el viceministro Ríos, el vocero presidencial, Jorge Richter, o con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

“Esas dos personas (Lima y Tornero) no son de buena fe, ya nos han engañado y, por lo tanto, no podemos hablar con ellos. A lo mucho, con usted (Ríos), con el señor Richter y con la señora ministra de la Presidencia, ahí sí, a alto nivel, pero no con estas dos personas que han engañado a los señores de Sacaba y Senkata”, acotó Inca.

El activista rechazó la carta en presencia de los marchistas, quienes se encontraban en el centro de la ciudad de La Paz, en plena vía pública tras su arribo a la sede de Gobierno.